盧楚仁：美匯或彈上105水平　澳元未屆買入時機

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，美匯指數跌勢暫時喘定，在環球股災下，不少投資者都將手上自己國家的貨幣，換成美元避險；加上很多銀行及投行都不願意拆借美元，擔心對方不能還款，即使肯拆借，都要求一個較高的拆息，在拆息扯高同樣對美元有利，料美匯指數或反彈至105水平。

盧指，早前美元下跌，是因為市場憂慮關稅影響美國經濟，但他認為關稅會令通脹上升，聯儲局無法減息，加上相比美國而言，被加關稅的國家所受影響更大，貨幣政策料更趨鴿派，有更大減息空間，有關國家貨幣會維持弱勢，因此美匯指數長線不用看得太淡。

至於非美貨幣，他指短線則要視乎股災是否已結束，結束才有望反彈。他指澳元尚未是買入時機，環球股市震盪，令市場憂慮全球經濟向下，對商品需求必定會下跌，澳洲作為商品出口大國，肯定會受到牽連。他相信澳洲儲備銀行很快會減息，加上澳元有很大減息空間，所以承受很大拋售壓力。此外，他亦認為英鎊會走弱，英國經濟情況不理想，加上亦同樣是遭美國加關稅的國家，英鎊兌美元有機會下試1.21水平。

另外，他認為人民幣走勢亦較弱，人民銀行有機會讓人民幣貶值來應對今次貿易戰，以減輕關稅帶來的影響。他估計人民幣離岸價會先下試7.4水平，並進一步見7.5水平。

至於日圓，盧認為仍有升值空間，日圓會發揮避險作用，這一波日圓兌每美元會邁向140、137水平，若環球股災屆時結束，日圓就會見頂，否則仍有上升空間，進一步見130水平，無論自用或投資角度，現時都可買入日圓。