花旗：中國或快將降準　料加碼政策抵銷關稅衝擊

花旗分析師表示，中國對美國報復性關稅的成本或可控，對通脹的影響也可能是溫和。全國人大期間規劃的政策料將加快落實，降準應很快出台，財政政策落地步伐可能會加快。

該行發表報告，指中國加碼政策支持，以抵銷關稅衝擊的確定性可能更高，目前關鍵問題是時機及規模，重點在於擴大內需，最早可由4月政治局會議見到訊號。

展望未來，該行認為，在以牙還牙情境下，美國可能在對中國最惠國待遇、港口停靠費等方面下手，但在禁止性關稅之外的任何措施，都不會帶來實質性增量衝擊。然而，對等報復不利於雙方談判或潛在的第二階段協議。

花旗集團首席中國經濟學家余向榮指，該行認為，中國的報復性關稅對整體通脹的影響有限。食品在中國的居民消費價格指數(CPI)籃子中的權重約30%，一些農產品(如大豆)的價格可能會上漲。惟全球關稅爭端不利於能源及大宗商品價格。這些因素可能會相互抵銷，故對通脹影響有限。

另一方面，雖然美國是大豆等農產品和油氣等能源產品的重要供應國，但中國一直提高國內生產力，也可能向其他供應商尋求多元化。花旗指，中國目前從美國的採購，實際上也可能是實現第一階段協議努力的一部分。

集成電路、半導體製造設備、飛機等高端製造業產品方面，花旗指，與美國的出口管制相比，中國的進口關稅可能不足為慮，英偉達(Nvidia)的H20晶片料很快被禁售中國。

報告又指，中國對美國對等關稅的對等反制，比此前兩輪反制更具實質性、速度也更快，目前仍不明確的是人民幣匯率將如何調整。