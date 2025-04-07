瑞銀：「對等關稅」或拖累華GDP增速1.5個百分點

美國總統特朗普對大多數貿易夥伴徵收「對等關稅」。瑞銀投資銀行研究部全球關稅模型估計，全球經濟增長可能受到50至100個基點的拖累。由於關稅稅率更高、對美出口敞口更高，亞洲可能受到更大拖累。即使沒有金融市場波動或情緒波動，泰國或新加坡經濟增長的拖累可能最大，涉及100至120個基點，其次是馬來西亞60至80個基點，之後是印尼和菲律賓30個基點。

至於中國，瑞銀估算在「對等關稅」加徵生效後，美國對自中國進口商品的加權平均從價關稅稅率可達63%左右。這可能會拖累中國2025年出口增速5個百分點，拖累中國國內生產總值（GDP）增速1.5個百分點左右。

瑞銀認為，外部衝擊超預期可能意味着未來兩個季度，中國需要進一步大幅加碼政策支持力度，今年的廣義財政擴張力度可能需要在目前已宣布政策支持的基礎上再提升至佔GDP比重1到1.5個百分點， 以助全年GDP增速穩定在4%左右。此外，4至5月央行或啟動降息降准，預計年內政策利率或至少下調30至40個基點。

另外，如果關稅持續存在，泰國央行可能在2025年降息3次，瑞銀也預計新加坡金融管理局將在4月將新元名義有效匯率（S$NEER）斜率降至每年0%，比平時調整幅度更大。