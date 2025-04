被外國網友視為「燈神」的美國財經名嘴克拉默(Jim Cramer)警告,如果美國總統特朗普不削減其關稅計劃,美股恐怕重演1987年「黑色星期一」大冧市。

克拉默指,如果特朗普不嘗試與遵守規則的國家及公司和解,1987年的股市連跌3天,然後在周一勁插22%的情景,極有可能重演,「我們不需要等待很久,星期一就會知道」。

他指,難以倉促地構建一個全新、更弱的世界秩序,雖然正瘋狂嘗試,但到目前為止,他未見到任何能夠避過1987年10月情景的迹象。撈底的投資者已潛水(Those who bottom-fished are sleeping with the fishes)。惟他認為,強勁的就業報告可能提供緩衝,減低市場崩潰必定出現衰退的可能性。