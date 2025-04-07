陳浩濂：港目標不只成為亞洲Web 3樞紐　冀成全球創新網路節點

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，為加快第三代互聯網(Web 3)的發展，港府已採取全方位措施，目標不僅是成為亞洲Web 3樞紐，更是全球創新網絡的重要節點，將持續完善監管框架，鼓勵技術應用落地，並通過國際化平台促進跨界交流與合作。

他提到，截至去年9月，香港有超過1,100間金融科技企業，年增長率達15%，涵蓋數字銀行、虛擬保險、虛擬資產交易平台等多元領域，當中包括8間數字銀行、4間虛擬保險公司及10個持牌虛擬資產交易平台，而區塊鏈(Blockchain)、代幣化(Tokenize)、人工智能(AI)等技術的融合，為金融科技開拓新的發展機會。

為支持產業發展，他指，政府撥款了5,000萬港元支持數碼港推動Web 3生態圈建設，目前已吸引多間第三代互聯網企業，亦寄望以產業導向人才培育工作。數碼港已推出多項人才培育計劃，包括透過數碼港「Web3.0實習計劃2024」，安排大學生到科創企業從事第三代互聯網應用相關的實習工作。

行業一直面對人才短缺問題，陳氏指出，自2018年首份「人才清單」納入金融科技專業以來，香港持續吸引全球頂尖人才。2022年9月推出的「金融科技從業員培訓資助先導計劃」，為金融科技專業資格的從業員提供學費資助，至今已有超過560名從業員報讀相關課程。2023年10月推出的「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」，資助香港和內地兩地學生在金融科技企業短期實習工作，至今已成功配對超過80名學生到金融科技企業實習。