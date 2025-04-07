AlipayHK接入近500個繳費商戶　設帳單提醒及自動繳費功能

一站式生活繳費平台AlipayHK表示，截至目前為止，AlipayHK繳費服務商戶已接近500個，成為全港繳費服務最齊全的電子錢包。數據顯示，透過AlipayHK繳納23/24年度一期稅款的筆數按年激增90%，為更鼓勵市民使用電子繳費服務，4月AlipayHK更推出高達1,175港元扣稅優惠，減輕市民的稅務負擔。

AlipayHK已整合近500個生活繳費服務商戶，服務範圍涵蓋水電煤、電話費、稅務、寬頻費、房協租金、物業管理費，甚至可繳付補習費、駕駛學院學費、違例泊車罰款、償還學資處學生貸款等。用戶透過AlipayHK首頁左下方「掃描」功能，掃描政府或機構帳單上的轉數快二維碼即時繳費，或於AlipayHK內頂部搜索「繳費專區」輸入帳單編號等即可完成支付。

AlipayHK繳費更可賺取A. Point積分，A. Point當現金或換券使用，繳費如交稅亦提供分期服務甚至低至零手續費。同時，AlipayHK更設有信用卡還款服務，用戶只需一次輸入信用卡號完成綁定即可清還卡數。

此外，AlipayHK最近更新增帳單提醒和自動繳費便利功能，每月自動接收帳單費用提醒；如用戶開通自動繳費服務，AlipayHK亦會自動協助繳費，避免用戶逾期繳費問題。現時首次使用還款服務可獲10元繳費禮券，初次使用信用卡還卡數首2,000元可享零手續費優惠。

23/24年度一期稅務透過AlipayHK繳交稅款筆數按年激增90%，其中逾4成用戶選擇用信用卡或分期服務款項，顯示市民善用電子支付工具優化現金流。

4月第二期稅款即將到期，AlipayHK即日起至4月30日推出限時優惠，每日搶扣稅券，中午12時進入繳稅專區，即有機會獲取最高1,175元扣稅優惠。另外，更可參加Ant Bank退稅抽獎，參與指定任務如綁定Ant Bank繳稅滿5,000元或申請分期貸款，可享最多7次抽獎機會，頭獎可獲5,000元現金退稅或5,000元旅遊禮券。於AlipayHK首頁上方搜尋欄輸入「交稅」，即可進入專區查閱優惠詳情。