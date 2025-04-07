上季甲廈連續6季錄正吸納量　惟整體寫字樓待租率增至19.2%

左至右：戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢、戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝、戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明

戴德梁行周一(7日)發布2025 年第一季回顧及展望，該行香港董事總經理蕭亮輝表示，第一季甲級寫字樓整體淨吸納量錄得正14.37萬方呎，連續第六個季度錄得正吸納量。惟受到九龍東新寫字樓項目落成影響，新增約35.3萬方呎新供應，以致整體待租率仍按季微升至約19.2%。

由於新供應及待租率維持高水平，首季整體甲級寫字樓租金按季再跌約2.5%，平均呎租報約43.9港元。與2019年第一季高位比較，已累積下跌約42.2%。

他續稱，儘管今日股票市場因貿易戰暴跌，但公開招股IPO活動仍然活躍，有助帶動租賃需求，支持寫字樓市場的氣氛。不過，餘下三個季度預計仍有約300萬方呎的新寫字樓項目陸續落成，維持今年全年整體甲廈租金下調約7%至9%的預測。

對於美國加徵關稅對寫字樓市場帶來的衝擊，蕭亮輝認為，商業市場租賃影響或有滯後，特朗普推行的政策難以預測，相信企業對變幻莫測的措施，或會延遲作出租賃決定。

至於零售市道表現未有隨着旅客數字增加而明顯改善，部分核心區一線街舖租金繼續下跌，尖沙咀及銅鑼灣租金按季跌約2.3%及1%，中環街舖租金按季持平，反觀，旺角區則受個別較進取的租戶帶動，租金按季微升約0.5%。

空置率方面，銅鑼灣是唯一錄得空置率上升的區份，由去年第四季的0%，增至上季約5.3%。九龍區表現則較穩定，尖沙咀及旺角空置率，按季維持在9.4%及8.4%水平。