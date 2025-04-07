勝利證券未來3年致力成虛擬資產全生態服務商

該行未來將從6方面拓展業務，包括深化以加密貨幣進行移民資產配置的全球化資管方案；加強機構級RWA創新應用；推出虛擬資產結構化衍生品；探索新的加密貨幣金融應用場景；制定新開發產品標準等。

陳沛泉強調，虛擬資產的價值應體現在如何為投資者提供更高價值、如何有效連結實體經濟，該行正與合規交易所及跨國企業合作，推動RWA在企業融資跨平台聯動，以及更多金融應用場景落地，讓技術創新服務產業轉型金融升級。

另外。據香港最大交易量持牌虛擬資產交易所數據 ，截至今年3月底止12個月，勝利證券加密貨幣交易額逾百億元，位列本地市場榜首。據悉，該行客戶除了散戶外，還包括高淨值家族辦公室及跨國資管機構。