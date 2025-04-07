勝利證券未來3年致力成虛擬資產全生態服務商
2025年04月07日 16:05
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香港積極發展虛擬資產，在2023年底推出虛擬資產零售交易的本港傳統券商勝利證券(08540)宣布，未來3年將以「虛擬資產全生態服務商」為戰略核心。副行政總裁陳沛泉表示，從金融科技革新到虛擬資產合規化，「合規先行，創新驅動」是公司原則。在過去5年，公司投入在人才技術與生態建設，並正轉化為市場競爭力，推動香港虛擬資產市場邁向規模化發展。
該行未來將從6方面拓展業務，包括深化以加密貨幣進行移民資產配置的全球化資管方案；加強機構級RWA創新應用；推出虛擬資產結構化衍生品；探索新的加密貨幣金融應用場景；制定新開發產品標準等。
陳沛泉強調，虛擬資產的價值應體現在如何為投資者提供更高價值、如何有效連結實體經濟，該行正與合規交易所及跨國企業合作，推動RWA在企業融資跨平台聯動，以及更多金融應用場景落地，讓技術創新服務產業轉型金融升級。
另外。據香港最大交易量持牌虛擬資產交易所數據 ，截至今年3月底止12個月，勝利證券加密貨幣交易額逾百億元，位列本地市場榜首。據悉，該行客戶除了散戶外，還包括高淨值家族辦公室及跨國資管機構。