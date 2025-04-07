報告：70%金融企業高層料今年金融犯罪風險上升

一項調查顯示，香港金融及專業服務領域70%的企業高層預計2025年金融犯罪風險將會上升，當中風險上升的主要原因為網絡安全漏洞（66%）及犯罪分子增加使用人工智能（66%）；在目前正在探索人工智能和機器學習工具的香港受訪者中，僅19%認為人工智能和機器學習工具對其金融犯罪合規框架具有「非常正面的影響」，比例在亞太區受訪市場中最低（亞太區：25%；全球：20%）。

財務及風險及財務諮詢解決方案供應商德安華發表《2025年金融犯罪報告》。展望未來，48%的香港受訪者認為人工智能發展將有利於其金融犯罪合規計劃，但56%視人工智能為重大合規風險。62%的香港受訪者認為加密貨幣構成的金融犯罪威脅是未來一年的中度至重大隱憂（亞太區：61%；全球：59%）。

德安華高級董事總經理兼大中華區企業調查和糾紛調解業務部負責人何越表示，雖然香港多數企業已預期金融犯罪風險將會上升，但他們仍需協助以應對人工智能、地緣政治和加密貨幣等挑戰。他認為，企業必須迅速行動，了解風險的關鍵因素並熟知最新發展，包括利用人工智能提高效率並保障安全，釋放加密貨幣潛力，以及在日益複雜的商業環境中增強有效管理地緣政治風險的能力。