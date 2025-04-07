證監會向虛產平台發質押服務監管指引　強調合規為重

香港證監會分別向持牌虛擬資產交易平台發出有關其提供質押服務的監管指引，以及向投資虛擬資產的證監會認可基金提供有關其參與質押活動的指引。行政總裁梁鳳儀表示，擴大受監管的服務和產品的範疇，對於維持香港虛擬資產生態系統的健康發展至關重要，但這必須是在受監管的環境中進行，以確保客戶虛擬資產的安全仍然是提供相關服務的合規框架的重中之重。

為了管理投資者所面對的風險，提供質押服務的持牌平台應採取措施有效預防與服務相關的錯誤，保障被質押的客户虛擬資產，並確保適當地披露此類被質押資產可能面臨的風險。

據通函，虛擬資產交易平台應維持管有或控制能導致客戶虛擬資產可通過其退出質押服務的所有媒介，且客戶資產不得由第三方服務提供者保管。同時應維持有效的政策，以防止或偵測與其質押服務相關的誤差及其他不當活動，並確保「被質押」的客戶虛擬資產獲得足夠的保障，也應依證監會的不時要求，向其提供與其質押服務有關的任何資料。

另外，認可虛擬資產基金容許其參與質押活動，但僅可通過持牌虛擬資產交易平台和授權機構對其虛擬資產持倉進行質押，並須遵守上限以管理流動性風險。