葉氏化工直接海外業務不足1成　受關稅戰影響不大

該公司將在塗料、油墨及潤滑油三大業務及溶劑投資上，建立精美化工企業平台。他指出，會物色1至2項本業項目、日後需求大且與本業相關的項目，強調會分階段進行，也會審慎投資，以減少受地緣政治局勢的影響，並有助集團可持續發展。目前負債率不到17%，加上完成上海地皮出售後的資金回籠，集團有足夠的資源進行有關計劃。

戰略投資總經理葉俊補充，集團近2年已投資約5,000萬元，包括一間從事印刷電路板(PCB)油墨企業、電動車電池UV噴墨技術公司。