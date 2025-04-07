葉氏化工直接海外業務不足1成 受關稅戰影響不大
2025年04月07日 18:01
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葉鈞（中）；葉俊（右）
化工生產商葉氏化工(00408)行政總裁葉鈞表示，直接海外銷售的業務比例不足10%，故直接受到關稅戰的影響不大，但在海外開拓的客戶可能有間接影響，亦難以評估對下游客戶影響。不過，關稅不再只針對中國，且波及大多國家時，中國較完整的供應鏈優勢更突出，長遠或吸引客戶回流，集團會密切留意事態發展。
該公司將在塗料、油墨及潤滑油三大業務及溶劑投資上，建立精美化工企業平台。他指出，會物色1至2項本業項目、日後需求大且與本業相關的項目，強調會分階段進行，也會審慎投資，以減少受地緣政治局勢的影響，並有助集團可持續發展。目前負債率不到17%，加上完成上海地皮出售後的資金回籠，集團有足夠的資源進行有關計劃。
戰略投資總經理葉俊補充，集團近2年已投資約5,000萬元，包括一間從事印刷電路板(PCB)油墨企業、電動車電池UV噴墨技術公司。
業務方面，葉鈞指出，隨着內地政府推出多項支持內地房地產市場政策，相信已見底，建築塗料市場於今年有望回穩。另透露，玩具公司泡泡瑪特(09992)是其客戶之一，並對塑膠塗料需求持續，看好玩具塗料市場的前景。