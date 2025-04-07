美聯工商舖：首季工商舖註冊宗數按年大升56.4%

2025年第一季工商舖市場迎來復甦，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年首季整體註冊宗數共錄1,065宗，按年大幅增加約56.4%，註冊金額則錄124.14億港元，按年上升約17.5%。

與過往的數字比較，雖然今年首季的註冊數字創3年以來新高，但與2021年的高峰期相比，首季工商舖數字仍較當時的水平低約36%，反映該市場目前市況與高峰期仍有一段距離。

該行又指，雖然次季開始，美國與全球開展「關稅戰」，本港股市應聲大跌，惟市場亦憧憬美國加快減息步伐，加上內地或降準及推經濟措施以拓內需，料可在一定程度抵銷關稅的負面影響。美聯工商舖認為，現時非住宅物業的價格已經見底，加上個別板塊的租金回報吸引，料獲部分避險資金吸納，故預期第二季工商舖成交量或維持於1,000宗左右的水平。

若按類別劃分，首季工廈市場首季錄得588宗註冊，按年增加約67%，註冊金額達47.7億元，按年增長約54.2%；商廈板塊錄238宗註冊，按年上升約67.6%，註冊金額37.3億元，按年大幅攀升約1.6倍。至於，商舖板塊則有239宗註冊，按年增加約27.8%，雖然註冊金額按年下跌35.4%至39.14億元，但若撇除去年首季荃灣愉景新城基座商場40.2億元的註冊成交，首季商舖註冊金額仍錄得升幅。