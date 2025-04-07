南方東英恒科指ETF單日淨申購創2021年來新高

另外，該行旗下亞洲首批9隻美股個股槓反產品成交活躍，包括美元櫃台在內，總成交額約1.84億元，創3月24日上市以來新高。

南方東英量化投資部門總監王毅評表示，據美國總統特朗普社交平台上公布的美國訴求清單，認為關稅政策在1至2年內不會促使製造業回流美國，企業仍將在全球範圍內尋找新的營運目的地，但成本將上升。如果美國整體經濟陷入衰退，關稅收入可能不足以抵銷支出的增加。截至目前，似乎沒有經濟體或風險資產真正從此次關稅政策中受益。