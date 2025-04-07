南方東英恒科指ETF單日淨申購創2021年來新高
2025年04月07日 18:54
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周一(7日)全球出現股災，投資者湧入交易所買賣基金(ETF)市場。南方東英公布，其發行的南方東英恒生科技指數ETF(03033)單日淨申購約21.5億元，創2021年以來新高，較2024年國慶牛市前後單日淨流入記錄15.2億元高出約40%，其成交額達到209億元，為今年來新高，是聯交所ETF成交第三位。
事實上，市場波動，槓桿及反向產品成為對沖工具選擇之一。南方東英旗下恒生科技指數每日槓桿(2x)ETF(07226)成交額為68.2億元；恒生科技指數每日反向(-2x)ETF(07552)成交額達51億元，創自上市以來新高；恒生指數每日反向(-2x)ETF(07500)及每日槓桿 (2x)ETF(07200)成交額分別達29.9億及22.3億元。
另外，該行旗下亞洲首批9隻美股個股槓反產品成交活躍，包括美元櫃台在內，總成交額約1.84億元，創3月24日上市以來新高。
南方東英量化投資部門總監王毅評表示，據美國總統特朗普社交平台上公布的美國訴求清單，認為關稅政策在1至2年內不會促使製造業回流美國，企業仍將在全球範圍內尋找新的營運目的地，但成本將上升。如果美國整體經濟陷入衰退，關稅收入可能不足以抵銷支出的增加。截至目前，似乎沒有經濟體或風險資產真正從此次關稅政策中受益。