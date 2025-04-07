SPAC第一滴血！Interra沒完成併購周四起除牌

Interra Acq在2022年9月16日上市，按規定須在24個月內公布併購目標、36個月內完成交易，否則面臨清盤。其於2024年9月13日獲股東批准延長建議，至今年3月16日。隨着延長建議觸發的股份贖回完成，令其公眾持股量跌至低於15%，故自2024年11月1日起停牌。直至延長期限為止，該公司尚未落實或公布任何特殊目的收購公司併購交易的條款。

根據《上市規則》第18B.74條，SPAC被勒令停牌後，須在一個月內退回其在首次發售中籌集的資金，以每股不低於首次發售時的發行價的金額，按比例將託管帳戶中的款項，分派或支付予所有SPAC股份的持有人。

上市委員會於2025年3月21日決定，待該公司完成退回資金後，便根據《上市規則》第18B.74條取消其有關證券於聯交所的上市地位，而該公司已在4月3日完成退回資金。