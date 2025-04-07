山頂及南區今年首季交投「量升額跌」

本港山頂及南區今年首季交投「量升額跌」。美聯方富義表示，根據該行統計，該區於今年1至3月共錄得約33宗買賣成交，較去年第四季增加約10%，惟成交金額錄約33.08億港元，按季下跌約35.3%，成交金額下跌，相信是與豪宅樓價調整，業主叫價偏軟吸引豪宅買家入市有關。

根據美聯物業山頂及南區分行統計，剛過去的3月，區內共錄得約18宗買賣成交，較2月約8宗大幅上升約1.3倍，而成交額有約23.22億元，較2月約4.57億元大幅上升約4.1倍。當中一手成交佔3宗，與2月相若，二手交投則較突出，錄得約15宗，按月大升約兩倍。而且上月區內更錄得8宗逾億元成交，2月僅有1宗；而當中3宗屬一手，5宗為二手成交。

租賃市場方面，首季共錄得約111宗租務成交，較去年第四季約149宗減少約25.5%，涉及租金總金額約1,115萬元，較去年第四季約1,758萬元減少約36.6%。

至於，季內貝沙灣、黃竹坑站及南區三灣等指標屋苑則共錄得約140宗買賣，與去年第四季約137宗水平相若。不過，近期環球經濟表現波動，豪宅市場亦相對較敏感，故預期次季區內樓市或呈現觀望氣氛，亦料不乏豪宅客會趁機會物色優質豪宅筍盤，而「量升額跌」的情況將維持。而黃竹坑站新盤部署推售，料有望刺激購買力釋放，帶動區內次季交投。

方富義表示，山頂及南區豪宅表現要視乎環球經濟及內地經濟的走勢變化，市場觀望氣氛或對區內的交投及樓價帶來一定影響，預計次季該區樓市將維持「量升額跌」情況。另外，隨著黃竹坑站的港島南岸再有新盤部署推售，預期將帶動貝沙灣黃竹坑站及南區三灣區內物業成交。