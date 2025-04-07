瑞士百達資管籲投資者降風險敞口　關稅或令美衰退

對等關稅措施將於周三(9日)生效，瑞士百達資產管理表示，有關政策將顯著改變股票、債券及貨幣的短期前景，提醒投資者應考慮降低風險敞口。同時指出，美國進口商品的平均關稅稅率將由4.8%上升至約20%，創下逾百年來的新高。即使不考慮貿易夥伴可能採取的報復性措施，這對經濟增長和通脹的影響已不容忽略。

該行估算，關稅可能令美國今年的GDP增長下跌多達2個百分點，同時將通脹率推高最多3個百分點，這足以令美國經濟陷入衰退。雖然仍有談判及緩和局勢的空間，但認為美國經濟衰退的概率達50%或以上，遠高於數月前的預期。

該行指，如果關稅全面實施，美國企業盈利可能縮減約15%，而美股的市盈率或進一步壓縮10%。實際利率的下行對此僅能提供有限的緩衝。在經濟衰退的情景下，標普500指數可能跌至約4,500點。基於衰退風險上升，認為降低風險敞口是審慎之舉。不過，目前股票估值相比2024年底更為合理，12個月遠期市盈率已由去年12月初的22.6倍下降至現時的20倍，而市場情緒已相當悲觀，將有助於限制股票的下行風險。