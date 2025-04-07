沙田河畔花園兩房348萬沽　10年帳蝕35萬元

細價屋苑再錄蝕讓，沙田河畔花園兩房單位，減價17萬元沽出，成交價348萬元，約10年帳面跌價約35萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角康澤花園B座中層6室，實用面積約568方呎，三房間隔，上月叫價770萬元，同時獲兩組客人洽購，最終以765萬元成交，呎價約13,468元，較同類型單位2020年高位回落逾30%。

●中原林忠煜稱，灣仔珠城大廈C座中高層6室，實用面積約493方呎，一房間隔，叫價560萬元，現以530萬元成交，呎價約10,751元，新買家為外區長者，心儀上址鄰近市中心及維多利亞公園，故購入自用。

●美聯林懋霖指，上環麗雅苑低層H室，實用面積約603方呎，獲同區客以770萬元購入，呎價約12,769元，該廈前往上環港鐵站只數分鐘步程，亦鄰近中環商業區，加上盤源有限，吸引買家承接。

●世紀21怡和尹美嫦稱，香港仔中心U座中層2室，實用面積約721方呎，三房間隔，享全海景，原先叫價1,090萬元，獲區內換樓客洽購，累減110萬元，以980萬元承接，呎價約13,592元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨4月暫錄約5宗買賣，按月多1宗，其中，4期百老匯街89號中層B室，實用面積約914方呎，套三房間隔，擁內園景，以862萬元易手，呎價約9,431元。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣泓景臺7座極高層H室，實用面積約480方呎，兩房間隔，原DDHU3叫價750萬元，議價後以690萬元成交，呎價約14,375元，原業主於2011年以約475萬元購入。

●香港置業翁嘉慧指，西南九龍帝峯 · 皇殿3座低層C室，實用面積約759方呎，套三房間隔，以約1,520萬元放租約半年後，外區客洽詢，雙方經議價後以1,478萬元易手，呎價約19,473元。

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新界區

●美聯楊震霆表示，沙田河畔花園E座中層7室，實用面積約242方呎，兩房設計，叫價365萬元放盤後，獲新買家洽詢，雙方經議價後以348萬元成交，呎價約14,380元，原業主2015年以383萬元購入單位，持貨約10年帳面虧損約35萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望市景，叫價635萬元，放盤約兩星期，獲買家洽購，減幅約5.5%，累減35萬元，以600萬元成交，呎價約15,267元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺中心B座中層6室，實用面積約535方呎，三房設計，叫價530萬元放售，獲自用客洽購，雙方經議價後最終以499萬元易手，呎價約9,327元。

●美聯葉偉珠指，元朗尚豪庭2座低層A室，實用面積約507方呎，叫價570萬元放盤後，獲新買家洽詢，雙方經議價後以550萬元承接單位自住，呎價約10,848元。

●中原王勤學表示，過去3日周末假期，元朗錄得14宗二手買賣，尚柏低層J室，實用面積約282方呎，一房間隔，叫價270萬元，以265萬元沽出，呎價約9,397元，原業主於2024年10月以242.9萬元一手買入，約6個月帳面賺22.1萬元。

●美聯張國成稱，元朗Grand YOHO 10座低層C室，實用面積約703方呎，套三房間隔，以960萬元放售後獲同區客洽詢，議價後以918萬元易手，呎價約13,058元，原業主2016年以約1,026.3萬元購入，近9年帳面蝕逾100萬元。

●中原伍耀祖表示，過去三日長假期天水圍嘉湖山莊錄約3宗買賣，美湖居8座低高層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價400萬元，最終減價27.2萬元，以372.8萬元沽出，呎價約8,454元。

●利嘉閣黃肇雯指，天水圍居屋屏欣苑C座高層18室，實用面積約384方呎，一房間隔，外區綠表客睇樓後即場議價，原業主去年12月於未補價第二市場叫價335萬元放售，最後以320萬元成交，呎價約8,333元。

●利嘉閣彭錦添稱，過去3日假期沙田第一城連錄3宗買賣，包括17座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望河景，以418萬元成交，呎價約12,783元，原業主於2016年以約393.8萬元買入。

●中原余俊文表示，荃灣過去三日長假合共錄得11宗二手買賣，當中麗城花園2期7座中層G室，實用面積約572方呎，三房間隔，叫價518萬元，議價後以500萬元成交，呎價約8,741元，新買家為外區上車客。

●利嘉閣李曉敏指，荃灣海之戀．愛炫美3C座中層C室，實用面積約531方呎，兩房設計，望海景，外區客，叫價850萬元放售，議價後以820萬元成交，呎價約15,443元，原業主於2022年以約1,020萬元購入，帳蝕200萬元。

●中原吳家威表示，東涌東環4月暫錄得2宗買賣，屋苑6B座低層8室，實用面積約483方呎，兩房間隔，叫價570萬元，減價13.2萬元，以556.8萬元沽出，呎價約11,528元，新買家為香港上車客，在同區工作選擇於附近置業。

●中原何俊傑指，將軍澳藍塘傲7座中層F室，實用面積約555方呎，兩房間隔，上月叫價830萬元，近日調整至780萬元即獲洽購，最終以725萬元成交，呎價約13,063元，原業主持貨超過8年，帳面需蝕讓44.29萬元。

●中原何俊傑表示，將軍澳日出康城5期MALIBU 2B座低層B室，實用面積約552方呎，兩房加儲物房間隔，減價8萬元，以730萬元沽出，呎價約13,225元，原業主於2018年3月以796.9萬元購入，帳面需蝕讓66.9萬元。

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