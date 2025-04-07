新盤市況未受股災影響 周一錄約30宗成交
2025年04月07日 21:33
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股市下挫，新盤市場的交投量暫未見受影響，周一(7日)依然錄得近30宗成交。地政總署資料顯示，3月共有兩個項目獲批出預售樓花同意書，包括沙田顯和里7號項目，有望季內推出市場。
●北角海璇II 8日內沽4伙
個別臨海豪宅項目交投持續，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周一(7日)通過招標售出1座16樓B室，實用面積1,164方呎，採三房一套連工作間間隔，設私人電梯大堂，成交價4,642萬元，呎價約39,880元。項目於8日內已累售4伙，共套現逾2.28億元。
●啟德天瀧三房售3,565萬元
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周一(7日)以3,565萬元沽出6座9樓A室，採三房間隔，以實用面積1,085方呎計，呎價約32,857元。全盤至今累售127伙，套現約51.3億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，除了上述成交之外，部門旗下的旺角利奧坊‧壹隅及馬頭角南首，亦錄承接。
●沙田顯和里7號項目有望季內推出市場
地政總署資料顯示，3月份有兩個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及884伙。包括永泰地產(00369)及萬科海外(01036)的沙田顯和里7號項目，提供240伙，發展商透露，該盤有機會本季推出市場。另上月有1個項目入紙申請預售樓花，為長實集團(01113)的元朗流業街9號項目，提供112伙，預計關鍵日期為2027年3月31日。
●啟德MONACO MARINE低座一房單位880萬元成交
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周一(7日)以880.4萬元售出低座D座的5樓C室，實用面積338方呎，為一房連開放式廚房間隔，呎價約26,047元。整個MONACO系列項目至今售出1,605伙，已套現逾206億元。
●元朗洪水橋滙都單日沽3伙連天台戶
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周一(7日)連錄3宗特色單位買賣，成交價介乎501.97萬至540.95萬元，單日吸金逾1,559萬元。是日沽出的單位全數位於12樓，皆屬連天台特色戶，包括第5座12樓A06室，實用面積447方呎，兩房間隔，外連366方呎天台，以540.95萬元成交，呎價約12,102元。
●北角皇都累售305伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周一(7日)標售出27樓A1室，實用面積1,079方呎，採三房一套連儲物室間隔，成交價3,021.2萬元，呎價為28,000元。全盤至今累售305伙，套現逾34億元，平均成交呎價約22,500元，四房戶型已沽清。發展商指，以價單形式售出單位中， 逾七成買家選用即供付款。
●屯門OMA OMA四房呎售約11,406元
永泰地產(00369)的屯門掃管笏路項目OMA OMA，今(7日)以招標形式售出第1A座11樓A室，實用面積1,004方呎，採四房雙套間隔，設有梗廚及工作間，享有海景，成交價1,145.2萬元，呎價約11,406元。
●香港仔黃竹坑站晉環複式戶成交價4,038萬
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(27日)招標售出複式單位，為1A座28及29樓C室，實用面積1,292方呎，屬四房間隔，可望向深灣游艇會，成交價4,038.8萬元，呎價約31,260元。
●日出康城SEASONS系列累售1,105伙
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，最新售出第2B座50樓A室，屬兩房連書房間隔，成交價841.2萬元，以實用面積537方呎計，呎價約15,665元。整個SEASONS系列項目自去年3月開售至今，累售1,105伙，套現近68.5億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期複式單位售1,517萬
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周一(7日)招標售出別墅單位，為別墅WV10的5至6樓B室，採複式設計，實用面積1,124方呎，設有四房，外連260方呎平台及293方呎天台，以1,517.4萬元成交，呎價為13,500元。
●內地客斥資510萬元購香港仔澄天一房
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周一(7日)招標售出22樓B室，為實用面積287方呎的一房單位，成交價510萬元，呎價約17,770元。據悉，買家為內地投資客，鍾情南區海景，認為項目有升值潛力，故購入作長線收租用途。全盤迄今累售100伙，佔整個項目約91%，套現逾6.15億元，僅餘10伙待售，包括8伙分層一房及2伙天台特色戶。
●屯門掃管笏凱和山開放式戶324.9萬沽
由路勁地產與深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，亦連續3日錄得承接，最新售出5座19樓J室，實用面積291方呎，採開放式設計，以324.9萬元售出，呎價約11,165元。據悉，買家為外區投資者，認為樓盤租金回報率吸引，因而入市。
●將軍澳藍塘傲洋房5,580萬沽 5年跌價27%
麗新發展(00488)及帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，周一(7日)重新售出早前遭終止交易的洋房7號，實用面積3,466方呎，設有升降機，四房間隔，外連183方呎平台，500方呎花園及575方呎天台，連同1個車位最新成交價5,580萬元，呎價約16,099元。資料顯示，該洋房原本在2020年7月以7,600萬元連車位售出，惟買賣於2024年終止。現時重新售出，做價較接近5年前低2,020萬元或約27%。
●清水灣傲瀧再錄終止交易
據項目成交紀錄冊，新世界發展(00017)的清水灣傲瀧，周一(7日)再錄終止交易，涉及單位為1座5樓A室，實用面積1,945方呎，採四房間隔，原本於2020年8月以6,521.4萬元售出，當時呎價約33,529元。發展商已隨即修訂價單，將該單位定價下調，連同29%折扣計，折實價減至約3,968.7萬元，折實呎價約20,405元，並安排於本周五以先到先得形式重新出售。