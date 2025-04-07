新盤市況未受股災影響　周一錄約30宗成交

股市下挫，新盤市場的交投量暫未見受影響，周一(7日)依然錄得近30宗成交。地政總署資料顯示，3月共有兩個項目獲批出預售樓花同意書，包括沙田顯和里7號項目，有望季內推出市場。

●北角海璇II 8日內沽4伙

●啟德天瀧三房售3,565萬元

●沙田顯和里7號項目有望季內推出市場

●啟德MONACO MARINE低座一房單位880萬元成交

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周一(7日)以880.4萬元售出低座D座的5樓C室，實用面積338方呎，為一房連開放式廚房間隔，呎價約26,047元。整個MONACO系列項目至今售出1,605伙，已套現逾206億元。

●元朗洪水橋滙都單日沽3伙連天台戶

●北角皇都累售305伙

●屯門OMA OMA四房呎售約11,406元

●香港仔黃竹坑站晉環複式戶成交價4,038萬

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(27日)招標售出複式單位，為1A座28及29樓C室，實用面積1,292方呎，屬四房間隔，可望向深灣游艇會，成交價4,038.8萬元，呎價約31,260元。

●日出康城SEASONS系列累售1,105伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，最新售出第2B座50樓A室，屬兩房連書房間隔，成交價841.2萬元，以實用面積537方呎計，呎價約15,665元。整個SEASONS系列項目自去年3月開售至今，累售1,105伙，套現近68.5億元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期複式單位售1,517萬

●內地客斥資510萬元購香港仔澄天一房

●屯門掃管笏凱和山開放式戶324.9萬沽

●將軍澳藍塘傲洋房5,580萬沽 5年跌價27%

●清水灣傲瀧再錄終止交易