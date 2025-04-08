鄧建初：股災來臨仍有股民揸重貨　箇中原因何在？

特朗譜在關稅政策落重藥，全球各國嘩然，美股以至環球股票市場連日大瀉，深恐重蹈1930年美國總統胡佛重徵關稅後經濟大蕭條之覆轍。初哥相信，做事缺乏深思熟慮、獨斷獨行的特朗普不喜歡研讀歷史。

滿清王朝亡國，表面上罪魁禍首是慈禧太后，實際上，敗家仔乾隆皇帝才是皇朝衰落之根源。那些年封關鎖國，拒絕讓外商來華經商，與世界絕緣，不知外國發展歷程，連大量鴉片毒品流入中國荼毒百姓也不覺醒。光緒及慈禧宮廷內鬥，國事荒廢，演變成八國聯軍侵華，大舉掠奪全國財富及奇珍異寶，更要簽城下之盟，賠付各國巨額金錢，割讓大片土地，喪權辱國，莫過於此。

由1776年7月4日獨立宣言起計，美國立國249年，總統特朗普聲稱為了履行他的選舉諾言，竟然不惜得罪全世界，大加關稅，出人意外地連盟國也不放過。損人不利己的愚蠢政策，其惡果在將來會陸續浮現。美國本土上周日約1,400場共數百萬人集會抗議其政策，亂局迭起，不排除稍後時間有官員提出辭職。特朗普性格善變，劇本如何演繹，全由他去主導。不過世事是否盡如人意，難以預料。根據他之前的破產故事，初哥對其化解難關之能力產生疑問。

上周美股大跌約4,000點，早前初哥已指出美股在高位沽壓沉重，對其大冧並不感意外。指數雖較歷史高位下跌約15%，但個別備受散戶追捧之股份如英偉達及特斯拉等，由高位大插約35%及48%。股災來臨但仍有眾多股民手揸重貨，箇中原因應是一眾新兵散戶未經歷股災之恐怖場面，以為明星股長升長有，高位反覆震盪以為是狼來了，回落不肯止蝕。相反股場老兵曾經歷熊市洗禮，升至極高位，多數會採取觀望態度，所以炒股經驗是十分重要的。

初哥曾在恒指跌破24,745支持位後，提及22,504將成為最重要強大支持位，惟上周五晚港股ADR已跌破，另一支持位20,000/19,470將成為好淡雙方必爭之地。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)