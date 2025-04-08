林嘉麒：貿易戰下資產再無樂土　莫撈底...

周一是全球股市的黑色星期一，港股勁瀉3,021點收市，亞太區股市亦全線下跌。日本股市繼上周四及周五後仍未止瀉，昨曾挫近3,000點，跌幅近9%。台股在長假期後復市，下跌近一成，創歷來最大跌幅，台積電和鴻海均跌停板。南韓股市跌幅亦超過半成。

上周美股3大股指均錄得重大跌幅，道指一周累計重挫7.86%，納指下跌10.02%，標普500指數跌9.08%。截止上周五收盤，納指較近期高位下跌22.9%，正式陷入技術性熊市；道指在上周四及周五兩日累計下跌超過3,900點；標指進一步深陷回檔區並逼近熊市區域。恐慌指數VIX亦急升至53水平，惟值得留意的是，仍未到去年8月時高位65水平及2020年的83水平，這是否代表仍會進一步恐慌？

金油比特幣齊受拋售

此外，被認為是避險資產的黃金，已從每安士3,196美元回調至3,000美元邊緣。原油期貨亦由上周每桶72美元水平大跌超過一成半，亞太區時段曾跌穿60美元關口。另外，比特幣從每枚8.3萬美元水平連跌幾天，並曾失守7.5萬美元。

或許有人會問，預期關稅增加不是投資界早知的嗎？為何市場反應那麼大？更值得留意的是，上周四港股假期前，關稅已公布，恒生指數當日只跌1.5個百分點，為何昨日跌得那麼嚴重？原因很簡單，就是投資者過分樂觀及心存僥倖。投資會輸錢，是因為不斷重複犯錯。

全球經濟恐現大蕭條

金融圈黑天鵝是「發生機率極低、且難以預料，卻仍然發生的事件」。投資者都知道黑天鵝，也知甚麼是灰犀牛，但今次仍然中招。還記得曾提出過兩件事：一是不要以為特朗普是「商人心態」，不要心存僥倖，他不是拿談判籌碼；二是不要輕視今次貿易戰，不要以特朗普上一個任期去估計不會影響通脹和股市，不要再講特朗普上任股市只會升。結果，經過上周四，有投機者認為假期或會有好消息，上周四恒指只跌1.5%，昨日如夢初醒，要跟沽，結果損失慘重。

須知道投資最大禁忌是甚麼嗎？是自恃聰明，如言道，金融市場專收醒目仔，博反彈的結果換來是傷亡慘重。目前千萬不要單純看圖表去估恒指支持位，也不要說恒指回到DeepSeek面世前，現時市盈率只有不足10倍而去入市。假如今次是重複1930年的貿易戰，美國以至全球經濟再會出現大蕭條，港股未來每股盈利減半的話，恒指預測市盈率就會是20倍了，請不要說現時市盈率好吸引。

匯金入市作用極有限

昨日中央匯金公司公告稱，正在積極開展穩市操作，已再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。不過，相信對股市短線作用極為有限。何況其他國家已對美國的行為由不懈轉至忿怒，中國國務院已對原產於美國的進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上額外徵收34%關稅；加拿大總理卡尼誓言要與特朗普的關稅政策「進行對抗」；歐盟委員會主席稱「歐洲已準備好作出回應」。

美國財長貝森特繼續採取強硬態度，重申新關稅實屬必要，不會延遲關稅及短期內不會與其他國家談判。特朗普引發了美國全國多個州份出現大規模示威，疊加這個政治問題，唯一可重新令股市重回秩序的相信是特朗普撤回政策，但有可能嗎？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)