廖嘉豪：2至5年期美國國債或續受追捧

環球股市受累高過預期的關稅規模和影響程度，若全面實施所有關稅，美國關稅稅率將升至近25%，為2024年有效關稅稅率的10倍，遠高於市場預期的10至15%。若沒有談判降低稅率，如此大幅上升的關稅或抺去美國GDP在2025年的所有增幅。避險資金繼續流入美國國債，整條美國國債收益率曲線走低，代表不同年期的美國國債價格皆上升，當中一直較看好的中年期(5年)表現繼續最好，收益率單周跌約0.24厘(收益率因價格上升而下跌)，跌幅高過所有其他年期。

關稅政策將在未來一年增加美國稅收7,500億美元，但整體財政政策收緊規模相當於GDP的2.5%，而財政緊縮則支持美國國債市場。信貸環境或轉差，而我們亦因此偏好2至5年期的美國國債及現金多於長年期美國國債。

投資者暫時或毋須急於低吸美股，經濟增長、政策和企業盈利不確定性加劇，即使優質股票短期內仍將面臨壓力。即使關稅引發的波動性趨緩，但隨着2025年第一季業績期於本周五開始，股市近期也充斥各種增加波動性的催化劑。業績期反映的是過去盈利，而企業將有機會向分析師更新其盈收前瞻指引和應對關稅策略。管理層在業績期電話會議的言論和內容將比今年前三個月的更加重要，尤其特別擔心個別企業會在不確定性中完全撤回盈收指引，令市場分析員無法掌握未來數季的銷售和盈利方向。若4月2日公布的關稅未有任何實質改善，今年企業盈利增幅或化為烏有。

美股跌幅遠高過環球股市，反映投資者部署去年美股大幅跑贏環球股市(跑贏19個百分點)，以及美國政策將不再進一步支持美國經濟增長比其他地區好。美國一次性提高每個貿易夥伴的關稅稅率為自身增加更多壓力。中國及歐盟等各經濟體一定程度將刺激國內需求，並與美國以外各個地區達成新的貿易協議。雖然其他外國經濟體向美國提高關稅也令自身經濟承壓，但環球各地的應對措施將完全集中針對美國，短期或不利美國資產。

美國企業比大多數其他企業更受惠全球化，美國企業在最具成本效益的地方生產，然後在需求最強勁的地方銷售。美國貿易逆差擴大的同時，美國股市市值佔環球股市份額也在上升，但美國藉提高關稅稅率10倍以達到「去全球化」，關稅和隨後各國的應對措施將首當其衝影響美國企業。

投資者若憧憬美國財政或貨幣政策將迅速支持投資市場或會失望，聯儲局或等待關稅對消費者物價升幅有實質影響，並評估如何影響需求，然後才放鬆貨幣政策。聯儲局在通脹率仍高於目標水平時或難以減息，但聯邦公開市場委員會(FOMC)屆時或辯解勞動力市場惡化將抵銷未來物價上升壓力。筆者認為，除非美國經濟急速下滑，而且其負面影響遠大於貿易規模和庫存下跌，否則短息將難以進一步走低。

雖然短期環境或較悲觀，但美股卻並非從此不宜投資。隨着投資市場在股市反映關稅對經濟和企業盈利的前瞻性影響，機會或適時出現。正如我們最近強調，雖然美國零售商面對關稅的壓力遠比美國軟件行業大，但後者股價跌幅與前者相若。當資產負債表和盈利能力質素較高的優質股票遭受的衝擊等同較易受累經濟周期的周期性股票時，機會將適時浮現。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪