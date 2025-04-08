鄧聲興：香港電訊有望為投資者創造穩健回報

集團2024年業績表現亮眼，總收益增長1%至347.53億港元，EBITDA上升3%至137.43億元，經調整資金流達59.73億元，財務狀況穩健。集團宣布派發末期股息每股45.88仙，全年分派共78.80仙，維持高派息政策。業務表現方面，流動通訊收益增長3%至173.50億元，5G客戶突破174.7萬；寬頻業務FTTH用戶達104萬戶；企業方案收益增長2%至114.84億元；Now TV優化內容服務帶動The Club會員增至401萬，展現全方位業務優勢。

展望未來，香港電訊將持續投資網絡基建，包括部署2.5G至50G PON技術及800G AI Superhighway，並擴大5G網絡覆蓋。同時積極引入AI技術提升客戶體驗，推動數碼轉型，鞏固市場領導地位。在全球電訊業緩慢增長背景下，香港電訊憑藉香港市場優勢及科技投入，有望持續跑贏行業平均水平，為投資者創造穩健回報。股份阻力位12元，支持位9.7元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)