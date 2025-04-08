美股冧市巴菲特笑傲群雄　今年身家增近900億　進身第4大富豪

美國總統特朗普發動關稅戰，引發全球股市拋售潮，不過在全球富豪排行榜當中，現年94歲的「股神」巴菲特是今年少數維持個人財富增長的億萬富豪之一。

外媒報道，億萬富豪指數顯示，巴菲特今年淨資產已增加115億美元(約897億港元)，達到1,535億美元(約1.19萬億港元)。儘管特朗普於4月2日公布對等關稅後，巴菲特淨資產縮水145億美元，不過此前巴菲特身家達近5年最高水平。

巴菲特目前是全球第4大富豪，身家僅次於美國科技巨頭馬斯克、亞馬遜創辦人貝索斯及Meta創辦人朱克柏格。此外，巴菲特在目前20大富豪排行榜中，是僅有兩位今年財富增加的人士之一，另一人是歐萊雅集團繼承人Francoise Bettencourt Meyers，今年其財富增長18億美元，在富豪榜排名第19位。

在特朗普公布對等關稅詳細內容後，全球500大富豪在兩個交易日內損失超過5,000億美元(約3.9萬億港元)。全球首富馬斯克年初至今已蒸發1,347億美元，淨資產在周一(7日)跌至2,978億美元，是自去年11月以來，其身家首度跌穿3,000億美元大關。

巴菲特旗下投資旗艦巴郡自4月2日以來已跌8.8%，不過年初至今仍維持近9%增長，標指在關稅政策後挫10.7%。該公司相對強勁的表現，反映財產及災害保險產業相對不受全球貿易影響，一些投資者也可能預期，巴菲特將大舉買入股票。

過去幾季，巴菲特避免重大交易，而是大幅削減蘋果公司(Apple Inc.)持股，並減少美國銀行的持股。自特朗普宣布關稅以來，這兩家公司股價都出現雙位數跌幅。