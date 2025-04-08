陳炳強：港股宜趁彈離場　ATMXJ不建議撈底

資深股評人陳炳強指，投資者憂慮擔心特朗普關稅政策引發環球經濟衰退，觸發環球股災。不過他認為，各國將陸續開始就關稅問題與美國談判，新關稅額度及落實時間尚有調整空間，市場短線有望借勢反彈。加上市場憧憬北水南下撐市，陳預料港股於19,600至19,700點水平有一定支持。但陳亦提醒投資者，後市在環球貿易戰影響下仍會較為反覆，短線宜先趁有技術反彈部署減磅。

金價方面，陳炳強指，近日環球股災引發市場恐慌，令投資者開始套現較為穩定的資產如黃金，改持現金或補倉，對金價構成一定壓力。不過，陳認為市況回穩後，黃金的避險及抗通脹能力仍可看高一線，預料金價中長線仍有上升空間，建議投資者可考慮趁跌部署吸納。