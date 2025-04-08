【ETF指南】「關稅核彈」引爆全球股災 即睇跌市求生法！
2025年04月08日 12:00
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特朗普開打對等關稅戰，中國隨即反制還擊，市場憂慮貿易衝突升級加劇，引發經濟衰退，高盛最新將美國未來12個月衰退可能性，調高10個百分點至45%；「關稅核彈」引爆全球股災，隔晚美股坐過山車，3大指數收市個別發展，納指雖由跌轉升，但已墮技術性熊市，跌浪有機會未完結？首選南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(07568)做對沖？
科技股更是重災區，當中Tesla迎來「品牌危機」 ，美國多區有反對馬斯克的示威，更有Tesla設施被破壞，影響消費者購買Tesla電動車的意欲，加上首季銷量按年急跌，種種利淡消息下，Tesla股價短線難免繼續向下尋底？用南方東英特斯拉每日反向(-2x)產品(07366)做淡有着數？
而英偉達跌破90美元的重要心理關口後，有買盤支持，投資者不妨利用南方東英英偉達每日反向(-2x)產品(07388)，放大反彈回報？
反之，「股神」巴菲特掌舵的巴郡(Berkshire Hathaway)卻在美股暴跌中屹立不倒，股價相對硬淨，巴菲特去年已減持現時急跌的美國蘋果公司(AAPL)，反映「股神」確有先見之明？現時趁低入手南方東英Berkshire每日槓桿(2x)產品(07777)方可穩中求勝？
比特幣跌穿8萬美元，低見7.5萬美元水平，與1月的紀錄新高相比，跌幅近4成，受市場氣氛影響，比特幣後市沽壓仍嚴重？手持大量比特幣的Strategy(MSTR)最首當其衝？南方東英MicroStrategy每日反向(-2x)產品(07399)助投資者食盡今轉跌勢？不過，「女股神」Cathie Wood已於上周五(7日)趁機低撈Coinbase(COIN)，想跟機可以揀南方東英Coinbase每日槓桿(2x)產品(07711)？
特朗普揚言，再對華加徵5成關稅，港股上日急瀉近3000點，今早(8日)高開329點，最多曾升逾X點，走勢似乎稍為喘定？花旗認為，中國全國人大期間規劃的政策料將加快落實，降準應該很快會出台，財政政策落地步伐可能會加快。憧憬政策出台救市，買定恒指槓桿2倍(07200) 科指槓桿2倍(07226)博反彈有得諗？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英資產管董事兼香港分銷銷售部主管李雪恒、元宇證券基金投資總監林嘉麒(KK)為大家逐一解答。
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