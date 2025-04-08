中國石油集團擬增持中石油AH股　涉資最多56億人幣

截至公告日期，中國石油集團直接持有公司約1,509.23億股A股，並通過其全資附屬公司Fairy King Investments Ltd.持有公司2.91億股H股，合計持有公司1,512.15億股股份，約佔公司已發行總股份的82.62%。

本次增持計劃將分別通過上海證券交易所系統集中競價方式及香港聯合交易所系統場內交易方式進行，本次增持計劃擬使用的金額累計不少於28億元人民幣(下同)(含本數)，不超過56億元(含本數)。綜合考慮市場波動、資金安排、境內外監管要求等因素並爲保障本次增持計劃順利實施，中國石油集團及其全資附屬公司將自本公告日起12個月內完成本次增持計劃。本次增持計劃的資金來自中國石油集團及其全資附屬公司自有資金。

中國石油集團及其全資附屬公司承諾，在本次增持計劃實施期間及法定期限內不減持其所持有的公司股份。