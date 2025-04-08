幣安CEO：關稅戰令加密貨幣波動　投資者短期或撤資避險

關稅戰引發市場震盪，國際虛擬資產交易平台幣安行政總裁鄧偉政表示，貿易保護主義的復甦為全球市場帶來顯著的波動，而加密貨幣也不例外。在短期內，這種宏觀環境不確定性往往會觸發避險(risk-off)反應，投資者會撤回資金，觀望在增長、政策和貿易方面的情勢發展。

據幣安研究報告指出，隨着加密市場表現愈來愈像風險資產，一場長久性的貿易戰或持續對資本流動造成壓力，並在短期內壓抑對數碼資產的需求。在最近的基金經理調查中，只有3%的受訪者表示他們會在當前環境下投資比特幣，與58%選擇黃金的情況形成鮮明對比，可見原本可能流入加密市場的資本要麼選擇觀望，或者轉向被視為避險資產的黃金。

不過，他指出，從長遠來看，這種環境也可能加快人們對加密貨幣作為非主權價值儲存手段的興趣。許多長期持有者仍認為比特幣和其他數位資產在面臨經濟壓力和政策變動背景下更具有韌性。

報告亦指，若通脹持續升溫而經濟放緩，聯準會的應對將至關重要，一旦轉向寬鬆政策，流動性回升可能觸發加密市場反彈；而鷹派立場則可能繼續對風險資產施加壓力。關稅談判的進展或挫折也將在一定程度上影響投資者情緒，向任一方向波動。

假設未來宏觀環境趨穩、新敘事成形或加密資產重新確立其作為長期對沖工具的角色，則可能會帶來新一輪的增長。在此之前，市場或將維持震盪區間，並對宏觀消息保持高度敏感。投資者應該密切關注全球發展，保持資產多元配置，並準備好在這場貿易戰可能造成的市場錯位中尋找機會。