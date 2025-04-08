調查：七成人指加密貨幣市場合規化　有助吸引投資者參與

數字銀行ZA Bank發布《港人加密貨幣交易行為調查》，於3月底至4月初期間訪問了300位零售用戶發現，近七成受訪者認為加密貨幣市場的合規化，有助吸引更多投資者參與，擴大整體投資群體與資金池；另有六成認為監管可提升市場透明度，減少非法活動，降低交易風險，從而有效保障投資者權益。

愈來愈多港人以數字銀行進行加密貨幣投資，調查揭示了用戶選擇數銀交易加密貨幣的五大原因。超過75%受訪者肯定銀行在資金安全、風險控制與反詐騙保障方面的優勢；69%認為「直接以活期餘額交易、無需額外轉帳」是主要吸引力；68%表示可直接使用現有數字銀行App交易比較方便；63%認為數銀具監管合規保障，交易更安心可靠；50%認為操作簡單易用，介面友善，適合普羅大眾參與投資。

用戶對數字銀行在加密貨幣服務上的功能與覆蓋範圍有更高期待。調查顯示，81%的受訪者希望數銀支援加密貨幣的「幣進幣出」功能，提升資產靈活度；76%表示希望香港引入更多具市值與高流通量的主流加密貨幣，以擴大投資選擇；70%則期望平台支援穩定幣（如 USDT、USDC），以便進行資金配置與避險操作。此外，近八成受訪者表示關注加密貨幣交易手續費，期待數銀能優化收費結構，進一步提升交易體驗。

ZA Bank行政總裁吳忠豪表示，調查顯示受訪者普遍認為透過數字銀行進行加密貨幣買賣，可直接以活期餘額交易不用額外轉帳是主要吸引力之一。隨着投資者對虛擬資產的關注持續上升，加密貨幣亦逐漸成為資產配置中的新興選項，為投資組合帶來更多元化的可能性。展望未來，該銀行將持續拓展一站式數碼投資平台，涵蓋加密貨幣、基金、股票等多元資產類別，讓具不同風險承受能力的用戶都能找到合適方案，實現更全面、更個人化的資產配置與財務目標。