黑天鵝基金創辦人：近期冧市乃陷阱　風暴在後頭　美股恐插80%...

外媒報道，知名黑天鵝基金Universa創辦人Mark Spitznagel指，隨着美國總統特朗普宣布新一輪關稅措施引發全球市場劇震，投資者難免擔心是否即將迎來金融市場的重大崩潰。他認為，目前股災只是剛開始，真正的風暴在後頭。

雖然這一波因特朗普貿易政策引發的市場波動，使投資者神經緊繃，「個心嚇到離一離」，惟Spitznagel依然認為此刻不應該反應過度。「當這一切結束時，股市將勁插80%。我只是不認為這就是結局，這是一個陷阱。」他指，當真正的崩潰來臨時，投資者會非常明確地感受到。

Spitznagel稱：「這不是真正的末日，這只是讓人提早離場的假警報。泡沫終將破裂，那時才是真正考驗。」他一直預測股市將出現更大規模崩潰，這將是自1929年以來最嚴重，但他強調自己並非試圖精準預測時機，而是提醒投資者對系統性風險保持高度警覺，尤其是美國高企的債務水平，已成為潛在引爆點。

他又警告，一般投資者如果在市場恐慌時進行情緒性買賣，往往會淪為「在高位買、在低位賣」的受害者。他建議，大眾投資者應以長期持有低成本、廣泛分散的指數基金為主，在市場低迷時，甚至可適度加碼，但前提是不要過度曝險，避免在壓力下被迫沽貨。「我們的客戶多年來一直參與這場牛市，那些悲觀主義者早就錯失行情。身為一個專業的末日預言家，我可以肯定，他們仍未準備好。」

Spitznagel曾是《黑天鵝效應》作者塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)手下的首席交易員，他後來創辦Universa，專門押注「黑天鵝事件」。Universa的策略深受塔雷伯所推崇的不可預測、高衝擊事件理論啟發。2020年新冠疫情期間，Universa憑藉市場恐慌時的布局，在第一季創下驚人的4,144%回報率。