長實中山瓏泊推售8伙山湖墅居

長江實業集團有限公司旗下和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭(右) 和記地產集團有限公司市場總經理王偉明(左1) 和記地產集團有限公司總經理—公共關係及推廣李惠明(左2)

長江實業集團旗下和記地產集團的中山瀧珀，推售8伙山湖墅居，即日起至5月31日，購買單位的買家即可獲贈30克足金金條。

中山瀧珀由303伙低密度半獨立屋組成，累計成交達295伙。今期發售的8伙臻選單位，每伙建築面積約2,050方呎，另附約890方呎地庫層空間、兩個私家地庫停車位、約645方呎天台花園及首層前後花園。住戶更可享用約10,000方呎的會所，配備戶外泳池及健身室等設施。

項目距離中山東區CBD商圈僅約3.8公里，周邊購物、餐飲、娛樂、教育及醫療配套充俗，鄰近中港英文學校、廣東藥科大學中山校區以及正在建設的中山市人民醫院新院區。此外，項目位處粵港澳大灣區核心地帶，享深中通道、港珠澳大橋等跨境交通網絡。

中山瀧珀位於五桂山自然生態保護區長命水村腹地，毗鄰水面約20公頃秀麗湖，森林覆蓋率達80%以上，周邊為多座低密度豪宅。

和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，中山瀧珀位居五桂山自然生態保護區，毗鄰東區CBD，兼具自然景觀與城市便利。