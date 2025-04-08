摩通前策略師：標指逼Trump Put水平　特朗普開始意識輸了或屈服

美國對等關稅令全球金融市場劇震，不過總統特朗普堅稱絕不改變其貿易政策。外媒報道，過去幾年堅持看跌而聞名的摩根大通前策略師Marko Kolanovic指，「特朗普開始意識到他基本上已經輸了」，估計他即將屈服於壓力。

Kolanovic表示，特朗普看跌期權(Trump Put)跌至約4,800點水平，比目前標指低約200點。標指在周一(7日)早段低見4,835點，逼近看跌期權水平。Kolanovic接受外媒訪問時表示，特朗普開始意識到他基本上已經輸了，「根據其肢體語言，以及客觀上圍繞他發生的事，我們已接近所謂的特朗普看跌期權。」

標指盤中波幅超過8個百分點，創下自2020年疫情熊市以來最大單日波動。在特朗普上周三(2日)宣布關稅的隨後兩個交易日，標指市值蒸發逾5萬億美元，但特朗普在其關稅方面仍未作任何緩和。Kolanovic指，「這有點像大家所指的小丑表演，真的要盡快結束，因為這樣不但對市場及經濟不利，實際上也不利於特朗普本人。」

特朗普看跌期權背後邏輯，是他傾向於將美股及經濟作為「成績表」，意味一旦市場承受的痛苦太極端，他就會調整政策方向。看跌期權指的是，特朗普預計會出手干預的標指水平。Kolanovic表示，「特朗普可以說他不關心市場，然而市場引領經濟。」

另一方面，Kolanovic估計，股市正接近「第一階段」拋售潮尾聲，若經濟數據及企業盈利開始顯示明顯的衰退迹象，可能會出現「第二階段」。他又指，今次與他以往在職業生涯中經歷的冧市，包括新冠疫情、2008年金融海嘯，分別在於這次冧市是一個人造成的問題，因此也可以由一個人解決，這個人就是特朗普。