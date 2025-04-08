滙豐環球研究：對亞股評級不變　看好內需市場企業

滙豐環球研究發表報告，指貿易戰升溫可能影響經濟增長，但同時會推動各地加大政策支持力度，又指對亞洲股票市場的評級未有改變。滙豐證券策略亞太區主管林傳英(Herald van de Linde)稱，目前亞洲股市動盪的走勢，並未改變我們對大局的看法；雖然估值將受到影響，但認為下跌不會對其收益造成太大影響，特別是對於那些主要在本國市場獲得收入的行業和公司。

他指，美國的增長放緩在某種程度上會影響基本面，但相信不會如市場如期的嚴重。雖然關稅會對增長造成傷害，但亦可能促使財政支持的增加，以抵消損失。美元走軟和債券收益率降低為亞洲的中央銀行提供了寬鬆貨幣政策的舞台，在某些情況下甚至是相當激進的。

在貿易緊張局勢進一步升級(包括報復性措施)和美國增長放緩的擔憂，影響以出口為導向的市場，但該行看到以內需為導向的市場，如中國內地、印尼、印度和菲律賓，關稅對其收益的直接影響將是有限的。

不過，南韓和台灣的企業均受全球需求的影響，並且在人工智能供應鏈中扮演重要角色；但考慮到台灣的基金定位仍然緊張（主要由台積電主導），該行對南韓的低估值「感到安心」，並持續偏好南韓而非台灣。日圓被視為避險貨幣，近日上漲約4%，但於日本股市並不利，因為日本股市超過一半的收入來自海外。