瑞銀孟磊：A股或已反映潛在負面因素　中央匯金成「壓艙石」

市場關注關稅戰對股市影響，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，參考2018年經驗，A股市場主要指數在關稅相關新聞公布的首日出現約3%左右的回調，但在此後的兩周內呈震盪走勢，意味着A股市場一般來說對貿易摩擦的計價並沒有過度提前，也不會過於滯後，此輪美國加徵「對等關稅」幅度較2018年更大。按歷史經驗來看，近幾日A股市場的走勢可能已經對潛在的負面影響大致進行了計價。

他指，目前滬深300指數和全部A股的靜態市盈率為11.7倍和13.8倍，分別較5年均值低0.7個標準差。此外，目前A股市場的股票風險溢價仍比長期均值高出1.7個標準差，接近歷史最高點水準。放眼全球，現時滬深300指數的估值較MSCI新興市場(剔除中國)指數有12%折讓，低於21%的溢價這一歷史平均水準，而較低的估值水平或使A股市場有更高韌性。

除了中央匯金入市外，中國政府1月已刊發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》。瑞銀估算，保險公司、公募基金與社保基金在2025年有望分別為中國股票市場帶來1萬億元人民幣(下同)、5,900億元與1,200億元的淨流入，認為長線資金作為市場的「壓艙石」，其管理風格穩健，投資期限長的特點能在一定程度上平抑股權風險溢價。在極端的市場情況下，中央匯金等機構持股規模依有進一步提升的能力以穩定市場。

資產配置方面，該行指，由於近期市場波動，建議投資者在「價值」和「成長」兩者之間進行戰術性再平衡。市場情緒短期內受制於美國「對等關稅」和全球股市波動，認為大盤股可能在短期內因其相對較高的防禦性而跑贏市場，另戰術上看好受惠內地政策利好的行業。