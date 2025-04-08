悅品酒店‧荃灣招標放售市值13.8億　平均每間房236萬

市場續有全幢酒店推出市場放售。世邦魏理仕代理招標出售位於葵涌青山公路443至451號的悅品酒店‧荃灣，截標日期為2025年6月19日。該物業現時普遍市場估值約13.8億港元。

該酒店樓高30層，於2018年完成物業翻新並開業，總建築面積約292,961方呎，擁有583間客房，提供6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景。低層地下及高層地下提供餐飲服務，配有會議室、美容院和健身室等設施。項目距離港鐵葵興站約15分鐘步程，酒店亦有專線巴士直達尖沙咀及葵芳港鐵站。

世邦魏理仕香港資本市場部高級董事吳松基表示，整個亞太地區中，酒店均是最活躍的投資板塊之一。據該公司2025年亞太區酒店投資者意向調查指出，超過72%受訪者計劃購買更多酒店資產，投資者正密切關注增值策略，在發展成本高企的市況下，此板塊下具品牌重塑及重建發展潛力的資產甚具吸引力。

吳補充，香港學生宿舍及住宿一直為一個重要議題，該板塊亦具增長前景。物業鄰近民生區，加上市場上可放售超過500個房間的大型酒店絕無僅有，如可改建為學生宿舍及安排點對點交通，不失為具潛力的投資選項。

該酒店以上述市場估值計算，平均每個房間價值約236萬多元，平均呎價只需4,711元。預計物業將吸引機構投資者、本地財團及高淨值家庭的興趣。