世邦魏理仕：首季甲廈淨吸納量續見負　空置率17.5%創新高

(左至右)世邦魏理仕香港顧問及交易服務─商舖部資深董事溫運強、世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷、世邦魏理仕香港顧問及交易服務主管馮慧詩、世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平、世邦魏理仕香港顧問及交易服務─工業及物流部執行董事黎尚文

世邦魏理仕發表《2025年第一季香港商業房地產市場觀點》，第一季甲級寫字樓淨吸納量連續兩季錄得負數，整體空置率上升至歷史新高，最新錄約17.5%。

該行香港區研究部主管陳錦平表示，貿易衝突加劇令全球市場波動，令企業及投資者近期保持謹慎，預計商業市場交易量將維持低位，直到全球經濟前景改善。

首季甲級寫字樓租賃市況有改善，總租賃量按季增長約12%，達約85.53萬方呎，惟整體租金按季再跌約2.2%，其中，中環區更錄約3.1%跌幅，為去年首後以來的一年最大季度跌幅，港島東租金亦按季跌約4.1%。至於期內甲廈錄約24.94萬方呎負吸納量，加上約32.81萬方呎的新增供應，以致整體空置率按季上升約0.6個百分點，相當於約1,560萬方呎空置面積。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，寫字樓租賃情況於去年第四季起有改善，主要受搬遷及整合活動所推動，現時租金較低及市場出現更多的選擇，更多小型租戶從非甲級寫字樓升級。隨着部分寫字樓空間租約完結而空置，令市場連續兩季淨吸納量錄得負數，而時租金仍具有吸引力，短期內繼續有利於租戶，預計今年全年甲廈租金下跌約5%至10%。

另方面，旅客人數增加未能對銷售產生正面影響，今年首兩個月零售業銷貨額較去年同期下降約7.8%，而各核心區舖位空置率維持穩定，整體空置率保持約7.8%，中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角均按月不變，空置率維持約5.3%至14.3%。

該行香港顧問及交易服務─商舖部資深董事兼主管溫運強稱，第一季核心地區街鋪租賃表現穩定，核心區街舖租金按季再升約1%。儘管網上購物日趨蓬勃，但企業仍重視實體店策略。展望未來，政府對入境旅遊及大型活動經濟的支持措施，將持續提振零售市場，預期今年核心區街舖租金將有最多約5%增長。

至於倉庫空置率則按季增加約2.4個百分點，上季升至約10.1%，為二十五年以來首次升至雙位數，空置率高企亦導致該類物業租金按季下挫約2.1%，連跌5季。世邦魏理仕香港顧問及交易服務─工業及物流部執行董事兼主管黎尚文稱，由於全球貿易的不確定性，租戶採取了更謹慎的態度，工業租賃活動有所放緩，上季未有錄得逾10萬方呎的租賃交易，為2023年第一季以來首次出現該情況。