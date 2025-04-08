凱基：貿易戰升級　全球市場動盪

美股在上周五(4日)繼續受到特朗普宣布對等關稅的影響而大幅下跌，創下自2020年初Covid-19疫情爆發以來的最大跌幅記錄。這波關稅不僅對中國課以34%的關稅，還對包括越南、日本、印度、南韓、泰國、馬來西亞、印尼、歐盟和瑞士等多個國家及地區施加高達20至46%的關稅。中國隨後也宣布同樣的34%關稅，進一步加劇了市場對貿易衝突升級的擔憂。

VIX恐慌指數升至45.3，美股主要指數之中，納斯達克指數下跌5.82%，兩日合計下跌11.5%；標普500指數下跌5.97%，兩日合計下跌10.5%；道瓊指數下跌5.5%，兩日合計下跌9.3%；費半指數更下跌7.60%，兩日合計下跌16.7%。納斯達克指數進入熊市，而先前已經墮入熊市的費半指數繼續下跌。

上周五標普500指數的11個類股全線下跌，其中能源、金融和科技類股表現最差，分別下跌8.7%、7.39%和6.33%。大型科技股如蘋果、輝達和Meta也受到了顯著影響。周一(7日)恒生指數及日經平均指數分別跌13.2%及7.8%。

經濟數據方面，3月份的非農新增就業人數達到22.8萬人，遠高於市場預期的14萬人。這一數據表明美國勞動市場目前仍然相對穩健，新增就業主要來自醫療保健社會救助業、零售業和運輸倉儲業。然而，市場憂慮美國關稅政策和其他國家的報復，美國將陷入停滯性通脹的可能性增加。

聯儲局在短期內可能因通脹風險而暫緩減息，但未來如果勞動市場出現下滑，同時經濟轉弱，局方可能會展開減息以經濟，一旦經濟衰退，局方或將政策利率壓至3%以下。

我們偏好防禦型策略及行業，例如是傳統防禦行業，必須消費、公用事業和電信產業等內需相關的產業。

凱基亞洲投資策略部(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)