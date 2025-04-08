中國中免旗下中免國際與同仁堂國藥簽訂《戰略合作協議》

就合作目標而言，同仁堂國藥與中免國際視彼此為重要合作夥伴，將充分發揮各自領域的優勢，通過戰略合作協議涉及的合作實現共同發展、利益最大化。雙方建立合作機制，實現資源整合，促進互利共贏。雙方努力創造條件，將最具競爭力的優勢資源投入到合作當中，共同致力於拓展同仁堂國藥的海外市場，重點拓展「一帶一路」沿線國家及東南亞地區。

合作內容方面，包括在現有海南免稅、會員購、香港市內免稅店合作渠道基礎上，進一步擴大國內、海外渠道及產品合作範圍；雙方共同探索同仁堂活絡油、中式抗衰老系列等產品於中免渠道專供版本的合作；雙方共同探索中式養生餐飲類創新業態合作，結合雙方合作意願，適時推進國內及海外門店合作；雙方發揮各自優勢，探索以國潮出海為主題展開業務、產品、文化多維度合作。

合作機制方面，包括高層互訪，雙方建立高層領導定期會晤機制和日常溝通協調機制，協調合作過程中的重大事項，推進戰略合作協議的執行與深化；業務合作，雙方各自指定相關領導及下屬公司承擔日常聯絡工作，負責加強協商與銜接構建定期磋商機制，在不違反相關保密規定的前提下，加強信息與成果共享，統一行動策略，推動雙方合作向縱深發展。

公司認為，通過訂立戰略合作協議，為雙方正式合作奠定基礎，若雙方未來達成正式合作，將有利於充分發揮各自領域優勢，利用雙方優勢資源的共享、協同、集成與互補，以中醫藥文化助力國潮消費品全球傳播，共同致力於在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，進一步聚焦中醫藥價值，為全球民眾提供多元化的健康解決方案，共謀大健康產業未來。