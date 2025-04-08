「鱷王」達利奧：關稅戰有5大深層原因　貨幣及政治秩序正崩潰

對沖基金橋水創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)發文表示，市場將聚焦關稅及其對市場及經濟的影響，少有關注美國總統特朗普提出關稅的根本原因。「我們正處於貨幣、政治和地緣政治秩序的經典崩潰階段，這種情況一生中可能只發生一次，但歷史上曾多次出現。」他提出5個要點，提到各國領導人應以史為鑑，透過協商重新制訂秩序，才可解決今次危機。

第一是貨幣或經濟秩序正崩潰。目前美國債務太多，而且增加速度太快，資本市場及經濟體正依靠不可持續的巨額債務支撐，導致巨大不平衡。以中美兩國為例，美國沉迷於發債為過度開支「埋單」；中國持有太多債務，沉迷於將其商品售予美國以維持經濟。市場需以某種方式糾正這些不平衡現象，將大為改變貨幣秩序，現時只是這變化過程的早期階段。

第二是民眾教育程度、機會、生產力水平、收入及財富水平，以及價值觀存有巨大差距，現有政治秩序無法有效解決問題，致國內政治秩序正崩潰。各種因素是互相影響，例如股市及經濟問題或會引發政治及地緣政治問題。

第三是國際地緣政治秩序正崩潰。由美國指揮其他國家遵循秩序的時代已結束，世界秩序正被單邊的強權統治方式所取代。雖美國仍是最大強國，但正轉向單邊的「美國優先」政策。

第四是自然災害，如乾旱、洪水及流行病的破壞力愈來愈強。最後是人工智能(AI)等技術的驚人變化，對生活各方面產生重大影響，包括貨幣、債務、經濟秩序、政治秩序、國際秩序以及自然行為的成本。

他呼籲投資者深思關稅行動如何影響貨幣及市場、經濟秩序、美國國內政治秩序、國際地緣政治秩序、氣候，以及技術發展。