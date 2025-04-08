國泰創科研EFF數碼解決方案　縮航機停留時間降成本

「電子飛行資料夾」(Electronic Flight Folder, EFF)是「國泰創科」的旗艦產品，由公司的航空專業人才自主設計和研發。2019年啟用以來，徹底改變了機組人員存取和管理航班資訊的方式，精簡工序，縮短航機運作航班時的地面停留時間，從而有效降低成本。

現時旗下航空公司包括國泰航空、國泰貨運、香港快運及香港華民航空的機師均採用EFF執行飛行任務。「國泰創科」成立後，將向更多航空公司推廣EFF的使用，促進其全面商品化。

「國泰創科」成立後首個項目是與香港科技園公司達成重要協議，成為「共同企業加速計劃」基金的策略合作伙伴。「國泰創科」為該計劃4家投資機構和企業合作夥伴之一，啟動儀式已於2025年4月7日在香港科技園舉行。

作為香港科技園「共同企業加速計劃」基金的策略夥伴，「國泰創科」除了為初創企業提供策略建議和行業洞見分析外，亦會支持驗證概念和探索具潛力的合作機會，更會透過對基金直接注資，協助初創企業擴大營運規模，將產品推出市場。