越南大鑊了！分析指美國關稅難削減　資金投越南勢挫

外媒報道，雖然越南希望以對美國進口商品採取零關稅，換取美國推遲高達46%的對等關稅政策，惟摩根士丹利首席亞洲經濟學家Chetan Ahya表示，越美兩國達成協議艱難程度於亞洲各國，僅次於中國，因為越南對美有巨額貿易順差，該國又在中國企業轉移供應鏈方面發揮作用。

越南近年吸引跨國企業在當地建立中心，生產鞋類、及至電子產品等各種產品。據世界銀行估計，在2023年，越南近90%的國內生產毛額出自商品及服務出口。

華僑銀行經濟學家團隊料，美國新稅收或令越南今年的經濟增長率下降1.2個百分點，料該國今年GDP增長預測跌至5%。與越南今年GDP增長「至少8%」的目標有顯著差距。美國數據顯示，越南對美貿易順差由2018年不足400億美元，升至去年創新高的1,235億美元，增幅逾2倍。

新關稅或減低在越南設廠的吸引力，對流入越南的外國直接投資(FDI)造成壓力。

對於越南的讓步，白宮貿易顧問納瓦羅指，越南零關稅方案遠不足以取消新稅，因為非關稅欺詐才是重點，例如中國產品經越南出口、竊取智慧財產權及對商品徵收增值稅等。

分析指，雖然越南與美國談判或「取得一些成果」，惟美國不太可能「大幅」削關稅。