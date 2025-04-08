劉凱旋：CIES獲歐美人士申請　料半年後申請者更多元

財經事務及庫務局已向立法會提交條例草案，引入公司遷冊機制。該局局長許正宇表示，條例草案的審議工作已進入最後階段，會爭取條例草案在5月內獲得通過，並隨即生效，以吸引海內外的企業在香港設立總部或分部。

至於引資方面，港府去年3月推出「新資本投資者入境計劃(CIES)」。投資推廣署署長劉凱旋指，署方在計劃推出初期集中處理申請，而過去幾個月已與家族辦公室推廣同時進行，留意到近期來自東盟的申請增加，亦見部分申請來自歐洲及北美地區，有信心在計劃不斷完善及署方積極推廣下，半年後申請者來源地會更多元化。

她又指，環球不明朗因素多，留意到其他較動蘯的地區，其富人考慮到第二代、第三代的日後發展及追求穩定的需要，未來投推署會加強在這些地方推廣，同時會繼續在東盟、傳統「old money(舊錢)」的歐洲、北美市場推廣，以吸引更多高淨值人士來港。

另外，許氏重申，為了促進香港在財富和資產管理方面業務，當局會在今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，包括拓寬免稅制下「基金」的定義，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類等，目標是在明年把立法建議提交立法會審議，爭取立法會早日通過，讓有關措施可於2025至26財政年度起生效。