保德信固定收益降今年美國GDP預測　美元將呈兩階段走勢

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）表示﹐在評估關稅政策對全球宏觀經濟的影響後，將2025年美國國內生產總值(GDP)增長預測從2.2%下調至1.5%。若朝悲觀情景發展，GDP可能再下降1個百分點；相反，若出現樂觀情景，GDP增長或額外提升0.5個百分點。

此外，該行亦下調歐元區的經濟增長預測，從0.8%降至0.6%。按樂觀或悲觀的不同情景，歐元區的增長率可能分別上下調整0.5個百分點。對中國經濟增長的預測為4.2%，在悲觀情景中可能減少1個百分點，而在樂觀情境中則可能增加1個百分點。

對於後市發展，該行預期按關稅基準情景，大約一半已宣布的關稅將在談判後取消，使美國實際關稅率升至約12%；全球其他國家或採取低於一比一的報復性關稅。由於關稅僅帶來單次價格效應，而且可用的財政空間有限，美國相對於其他國家的貨幣和財政政策支援力度將會減弱，聯儲局可能逐步降息，但仍保持相對強硬的措辭。歐洲央行和英國央行可能繼續推行寬鬆政策，預計前者會在夏季前將存款利率再下調兩次至2厘。

近期關稅政策的焦點轉向美元走勢，該行認為美元的未來走勢可分為兩個階段。在短期內，美元可能獲得進一步支撐，此乃避險需求增加，而且聯儲局主席鮑威爾表明在制定貨幣政策時保持耐心，不急於降息，加上與貿易相關的資金流向減少，以及一些機構可能積累美元以償還美元計價的債務。長遠而言，美元可能延續4月2日宣關稅措施之前的疲弱走勢，因實際關稅率提高對美元是變相的貨幣貶值，最終的聯儲局降息以及股市資金可能外流，長期或進一步削弱美元。