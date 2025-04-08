美股反彈　道指大升1391點

美國股市繼續因關稅政策而波動，隨着市場初步消化了壞消息，美股3大指數周二早段大幅反彈，道指升1,391點，報39,356點；標指升162點，報5,224點；納指升569點，報16,172點。

加拿大皇家銀行(RBC)資本市場此前大幅下調對標指的預測，將年底目標從6,200點調低至5,550點。該行美國股票策略主管Lori Calvasina表示，目前股票市場已由「市場調整」演變為「增長恐慌」，即投資者開始考慮經濟衰退的可能，惟未必代表最終會有衰退。

她表示，目前仍假設今年美國經濟增長會在0.1至1%之間，即屬於緩慢增長情景，而當通脹因為關稅預期上升時，較高的通脹與較低的增長結合，會形成一種「溫和滯脹」的經濟環境。她預測，今年標指成分股的每股盈利會落在258美元附近，即按年增長約4.5%，低於歷史平均水平，惟未算太差。

就板塊而言，她提到目前很難具體評估不同產業受關稅影響的程度，因關稅除了直接影響某些行業，亦與經濟交互作用；而目前仍難判斷未來經濟會否陷於衰退。她說︰「以金融股為例，目前關稅只針對商品而非服務，所以對金融業的直接影響有限；惟假如關稅導致美國衰退，或者全球金融體系出現意外風險，金融股仍會受到衝擊。」

目前她唯一看好的，是標指成分股中的公用事業板塊，原因是這類企業不生產商品、不受關稅影響，即使在經濟風險較高的時期，盈利能力也能維持。

美國會否陷入衰退仍未成定局，專家們普遍更關注通脹威脅。聯儲局理事庫格勒指出，關稅對通脹的影響比起經濟增長更緊迫。大型對沖基金Citadel創始人格芬(Ken Griffin)表示，美國的關稅政策等同對家庭徵收重稅，是「巨大的政策錯誤」，損害中產階級利益。

資產管理公司貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)則警告，隨着美國關稅政策進一步破壞全球經濟穩定，環球股市可能再跌20%。他說︰「從長遠而言，我認為這次更像是一次買入機會，而不是拋售時機。」惟這並不代表股市已經跌完，甚至仍有一些潛在的下跌空間。他此前亦曾就經濟前景發出警告，又指通脹高居不下，可能會令人對美國能否減息產生懷疑。