康怡花園山景三房僅售640萬　呎價1萬餘元

樓市前景不明朗，部分業主選擇低價出貨，鰂魚涌康怡花園三房山景戶，減價後以640萬元售出，略低於市價，呎價約10,738元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園D座高層13室，實用面積約596方呎，三房間隔，望山景，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，叫價700萬元，以640萬元略低於市價成交，呎價約10,738元。

●中原梁嘉駿稱，鰂魚涌栢蕙苑寧柏閣高層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，上月底以730萬元放售，現以707.8萬元成交，呎價約12,940元，新買家為同區退休人士。

●美聯陳國鏗表示，西營盤博士臺高層B室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望山景，獲外區用家垂青，並以760萬元成交，呎價約17,273元，原業主於2016年9月以約730萬元購入，帳面獲利約30萬元。

●世紀21怡和尹美嫦指，香港仔金豐大廈低層C室，實用面積約450方呎，兩房間隔，原先叫價550萬元，獲區內上車客洽購，累減70萬元，以480萬元承接，呎價約10,667元。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，荔枝角美孚新邨6期恆柏街15號高層C室，實用面積約532方呎，兩房間隔，以578萬元成交，呎價約10,865元，原業主於1993年5月以約212.8萬元購入，持貨約32年帳面賺約365.2萬元，貶值約1.72倍。

●利嘉閣甘尚德稱，西南九龍瓏璽6B座高層B室，實用面積約666方呎，套兩房間隔，外望避風塘海景，可遠望維港煙花，叫價1,500萬元，議價至1,318萬元成交，呎價約19,790元，原業主於2011年以約1,332.22萬元一手買入，約14年帳蝕14.22萬元。

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭7座中層C室，實用面積約490方呎，三房間隔，叫價約700萬元放售僅兩日，即獲同區客洽詢，議價後以680萬元易手，呎價約13,878元，新買家為區內租客。

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新界區

●香港置業曾金強表示，馬灣珀麗灣20座高層G室，實用面積約532方呎，兩房間隔，叫價620萬元放盤約1個月後，獲外區客洽詢，雙方經議價後以約559萬元承接，呎價約10,508元，新買家為外區首置客。

●美聯何振榮指，荃灣海之戀5B座高層A室，實用面積約530方呎，兩房設計，望永久海景，叫價1,180萬元放盤約4個月，獲區內家庭客洽詢，議價後累減245萬元，以935萬元承接，呎價約17,642元，原業主於2017年以931.5萬元購入。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門星堤11座低層D室，實用面積約554方呎，兩房間隔，望山景，叫價488萬元，累減63萬元，獲外區上車客即睇即買，以425萬元承接，減幅近13%，呎價約7,671元。

●祥益黃文樂表示，屯門豫豐花園11座低層C室，實用面積約396方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，買家有明確目標，集中尋找300萬的單位，前後睇了多個樓盤，上址連租約未能視察內籠，減價30萬元，以300萬元購入，呎價約7,576元。

●利嘉閣林英傑稱，天水圍Wetland Seasons Bay第1期5B座低層C5室，實用面積約450方呎，兩房連多用途房間隔，望內園景，新買家為換樓客，議價後以510萬元成交，呎價約11,333元，原業主於2021年以約694萬元一手買入，約4年帳蝕184萬元。

●美聯曹錦輝表示，元朗洪水橋朗峰園2座中層G室，實用面積約438方呎，兩房間隔，原先叫價約430萬元放售，並獲用家垂青，議價後以約402萬元成交，呎價約9,178元，原業主2019年5月以495萬元購入，帳面虧損約93萬元，貶值約18%。

●美聯表示，元朗YOHO MIDTOWN 2座中層A室，實用面積約443方呎，以605萬元易手，呎價約13,657元，原業主於2015年8月以約540萬元購入，轉手帳面獲利約65萬元。

●利嘉閣鄧啟林表示，元朗爾巒茵羅洛斯大道2座高層A室，實用面積約1,087方呎，四房雙套房連工人房設計，新買家為換樓客，議價至980萬元購入，呎價約9,016元，原業主在2014年以約965.9萬元一手買入單位。

●中原王勤學稱，元朗區周一「閒日」錄得6宗二手買賣，尚柏再錄短炒獲利，屋苑中層E室，實用面積約285方呎，一房間隔，以283.8萬元沽出，呎價約9,958元，原業主於2024年10月以267.7萬元一手買入，約6個月帳面獲利約16.1萬元，升值約6%。

●中原麥偉成指，粉嶺綠悠軒5座極高層C室，實用面積約629方呎，套三房間隔，叫價約600萬元，議價後以580萬元易手，呎價約9,221元，原業主於2006年10月以219萬元購入，持貨約19年，現轉手帳面大幅獲利361萬元離場，單位期內升值1.6倍。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山雅濤居1座低層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，叫價590萬元，放盤約3個月，減價40萬元，以550萬元獲買家承接，呎價約11,411元，原業主於2020年3月以690萬元購入，約5年帳面虧蝕140萬元，跌價約20%。

●中原關偉豪表示，將軍澳君傲灣3座低層H室，實用面積約471方呎，兩房間隔，享市景，以655萬元成交，呎價約13,907元，原業主於2020年8月以765萬元購入，近5年帳面蝕讓110萬元，期內貶值約14%。

●美聯劉世華指，將軍澳日出康城領都8座左翼中層B室，實用面積約721方呎，套三房連儲物室間隔，叫價800萬元，累減至750萬元，放盤約3個月，近期獲區內客洽詢，議價至700萬元成交，呎價約9,709元，原業主持貨約5年，帳蝕約150萬元，貶值約17.6%。

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