西貢西沙路項目上載樓書　同日公開2個示範單位

新界大型項目部署推售首個期數，西貢西沙路項目於周二(8日)上載樓書，同日將其中兩個示範單位曝光。發展商預告，將會盡快開價。

●西貢十四鄉上載樓書 兩個示範單位曝光

●屯門意嵐月內累沽11伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，錄得本月第11宗成交，以488.5萬元售出第5A座16樓E室，實用面積439方呎兩房，呎價約11,128元。

●啟德DOUBLE COAST I兩房780萬元沽

由會德豐地產等合作發展的啟德DOUBLE COAST I，今(8日)錄得第3座8樓C室的成交，單位實用面積420方呎，採兩房連開放式廚房間隔，成交價780.7萬元，呎價約18,588元。發展商指，項目自開放現樓後，銷情持續，全盤累售126伙，套現逾10.1億元。

●佐敦高臨三房成交價1,534萬

●何文田128 WATERLOO兩房連家具2122萬元成交

●日出康城PARK SEASONS兩房呎售約15,077元

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周二(8日)售出第2A座62樓C室，為實用面積453方呎，採兩房連開放式廚房間隔，成交價683萬元，呎價約15,077元。整個SEASONS系列項目自去年3月開售至今，累售1,106伙，套現逾68.5億元。

●香港仔澄天一房售570萬

●薄扶林道138號項目周六招標賣洋房3號

菱電發展旗下的薄扶林道138號項目，自2023年上載樓書後，相隔近1年半後公布首份銷售安排，落實本周六(12日)推出洋房3號招標兩小時。該洋房實用面積6,071方呎，外連1,121方呎平台，1,607方呎花園及490方呎天台。發售當日上午10時起招標，中午12時隨即截標。資料顥示，該盤提供3座洋房，實用面積逾6,000方呎，每座均設私人花園及游泳池。