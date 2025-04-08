西貢西沙路項目上載樓書 同日公開2個示範單位
2025年04月08日 21:59
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新界大型項目部署推售首個期數，西貢西沙路項目於周二(8日)上載樓書，同日將其中兩個示範單位曝光。發展商預告，將會盡快開價。
●西貢十四鄉上載樓書 兩個示範單位曝光
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周二(8日)上載售樓說明書至項目官方網站，同日將其中兩個示範單位曝光。發展商預告，將會盡快開價。無改動連家具示範單位參照Aqua Avenue第3座10樓H室，實用面積523方呎，採三房間隔。部分單位特別採納「可持續跨代設計」，配有浴室扶手，廚房升降拉籃，走廊感應燈，露台環保木地台等。
●屯門意嵐月內累沽11伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，錄得本月第11宗成交，以488.5萬元售出第5A座16樓E室，實用面積439方呎兩房，呎價約11,128元。
●啟德DOUBLE COAST I兩房780萬元沽
由會德豐地產等合作發展的啟德DOUBLE COAST I，今(8日)錄得第3座8樓C室的成交，單位實用面積420方呎，採兩房連開放式廚房間隔，成交價780.7萬元，呎價約18,588元。發展商指，項目自開放現樓後，銷情持續，全盤累售126伙，套現逾10.1億元。
●佐敦高臨三房成交價1,534萬
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周二(8日)以1,534萬元售出A1座20樓D室，為實用面積624方呎，採三房間隔，呎價約24,583元。
●何文田128 WATERLOO兩房連家具2122萬元成交
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周二(8日)售出19樓B室，為實用面積522方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價2,122.1萬元，呎價約40,653元。資料顯示，買家可獲贈價值約35萬元的家具，及額外逾43.8萬元的現金回贈，另於指定期內可享代繳管理費。
●日出康城PARK SEASONS兩房呎售約15,077元
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周二(8日)售出第2A座62樓C室，為實用面積453方呎，採兩房連開放式廚房間隔，成交價683萬元，呎價約15,077元。整個SEASONS系列項目自去年3月開售至今，累售1,106伙，套現逾68.5億元。
●香港仔澄天一房售570萬
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周二(8日)以570萬元標售一房單位，為20樓A室，以實用面積325方呎計算，呎價約17,538元。據悉，買家的母親居住同區，有見項目交通及生活配套不俗，且具有投資潛力，故支付全額協助兒子上車置業。
●薄扶林道138號項目周六招標賣洋房3號
菱電發展旗下的薄扶林道138號項目，自2023年上載樓書後，相隔近1年半後公布首份銷售安排，落實本周六(12日)推出洋房3號招標兩小時。該洋房實用面積6,071方呎，外連1,121方呎平台，1,607方呎花園及490方呎天台。發售當日上午10時起招標，中午12時隨即截標。資料顥示，該盤提供3座洋房，實用面積逾6,000方呎，每座均設私人花園及游泳池。