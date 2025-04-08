股災後銀主續出貨　兩房私樓呎價險守1萬元　7年半勁貶42%

股災後首個物業拍賣會仍錄得多宗銀主盤成交，有兩房私宅拍出，呎價險守1萬港元，約7年半大幅貶值逾4成。

環亞物業拍賣周二(8日)舉行拍賣會，該行董事總經理區蘊聰表示，是次有約70人出席拍賣，並售出4項物業，佔3個為住宅銀主盤。

當中包括上述的北區高爾夫‧御苑7座中層A室，實用面積約487方呎，以有價必賣形式推拍，最終以開拍價533萬元沽出，呎價約10,945元。資料顯示，該單位原業主於2017年10月以約920萬元買入，現時貶值約387萬元，跌幅約42%。

另外，上水居屋翠麗花園5座中層E室法院令銀主單位，實用面積約427方呎，於已補價自由市場開價250萬元，獲3至4組買家競逐，最後以310萬元售出，較推拍價高約24%，成交呎價約7,260元。

而大埔新塘雙號A地下連花園銀主村屋，單位實用面積約667方呎，花園面積約474方呎，開價248萬元，最終搶高約6%，以263萬元賣出，呎價約3,943元。同場亦以推拍價30萬元售出灣仔樂居樓低層部分平台業主盤。