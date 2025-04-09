美加碼對華共徵104%關稅　中國對美國商品關稅提高至84%

美國白宮周二（8日）指，由於中國未有取消反制措施，華府決定向中國額外加徵50%關稅，當地周三（9日）起，即本港時間周三中午12時起，對華關稅達到104%。國務院隨後宣布反制，從周四（10日）中午2時01分起，對美國進口商品加徵50%關稅、由34%提高至84%。

白宮新聞秘書萊維特表示，中國報復是錯誤，如果美國被毆一拳，美國總統特朗普會回敬更大力的一拳，但她重申如果中國提出談判貿易協議，特朗普會樂意配合。她又透露，目前有將近70個國家聯絡美國，希望進行談判，有些外國領袖希望「今晚就飛到華府」進行協商。萊維特指，特朗普願意接電話進行談話，他也指示貿易團隊，對於每一個致電美國政府尋求達成協議的國家，制訂貿易協議時，每一份協議都應該根據該國市場、該國出口產品、美國進口等情況來度身訂造，確保對美國勞工和產業最有利的方案。

特朗普早前在社交平台發文，指相信中國很希望與美方就關稅問題達成協議，但不知道如何開始，美方正等候中方來電，相信這件事會發生。惟有華府官員指，不會與中國優先談判。白宮經濟顧問哈塞特接受霍士新聞訪問時指，目前收到的指示是，優先考慮與盟友及貿易夥伴磋商，例如日本及南韓等。美國貿易代表格里爾向國會表示，會迅速與貿易夥伴開展關稅談判，但未有為談判定下具體時間表，重申特朗普已表明，短期內不會有關稅豁免或例外。

中國外交部發言人林劍周三回應指，中國人民的正當發展權不容剝奪，中國的主權、安全、發展利益不容侵犯。中方亦將繼續採取堅決有力的措施，維護自身的正當權益。世貿周二在網站發布聲明，指中國已向組織提出同美國進行爭端磋商。世貿指，中方認為有關措施，不符合美國依據《1994年的關貿總協定》、《海關估價協定》以及《補貼與反補貼措施協定》規定承擔的義務。商務部新聞發言人傍晚宣布，中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，批評美方所謂對等關稅措施嚴重違反世貿組織規則，此次再加征50%關稅，是錯上加錯，凸顯美方措施的單邊霸凌本質。中方將根據世貿組織規則，堅定捍衞自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。

另外，商務部宣布將12家美國實體列入出口管制管控名單，包括美國光子公司、諾沃特公司；同時把護盾人工智能公司及內華達山脈公司等6家美國企業列入不可靠實體清單。商務部指，護盾人工智能公司等公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。