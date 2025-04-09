惠譽上調6大內銀評級　展望至穩定

惠譽認為，即使政府赤字升高、債務上升，中國政府仍能保持財務靈活性去支持上述銀行在內的金融業，向建行、中行和交行注資凸顯政府支持大型國有銀行的意願非常高。不良資產得到系統性的處置，且信貸增長更高效，假設資本重組情景下所需的資本已有所減少。

另外，交行公布，今年截至3月底境內銀行機構人民幣各項貸款餘額較上年底增加超過3,600億元人民幣(下同)，按年亦有所上升，淨利息收入與淨利潤均按年有所增長，資產質量繼續保持穩健。

該行去年末季淨息差僅1.24%，但淨利息收入按年有所上升，原因是利息支出顯著下降；去年底客戶貸款餘額約8.55萬億元，按年增7.51%。