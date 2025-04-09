關稅難助美製造業復勇　亞洲出口商或轉場　加劇歐洲競爭

中美關稅戰急劇升溫，國際信用保險及信用管理服務機構科法斯(Coface)直言，對等關稅可能觸發保護主義「螺旋式上升」，不但短期前景不容樂觀，中長期來看，中國等亞洲國家出口商被迫尋找新機會，或加劇其他市場尤其在歐洲的競爭，且未必能夠實現特朗普把製造業帶回美國等的願望。

科法斯又指，地緣經濟分裂風險本就高企，如今美國拋棄多邊貿易標準，恐削弱供應鏈，增加企業的不確定性。

這點有加拿大央行日前發表的《企業前景調查報告》作為印證。早在2月，32%受訪加國企業基於當地經濟一年內會陷入衰退的預期規劃業務，比率較兩季度前高17個百分點，憂慮關稅戰會降低消費等；出口商尤其悲觀，擔心包括新供應商可能更貴、一些供應商或以預期有關稅為由坐地起價。

無助解決貿赤 恐招報復

儘管股市恐慌性拋售暫時平伏下來，科法斯指，早在今年初，美國家庭消費已處於低谷，經濟顯現疲軟迹象，對等關稅無疑會雪上加霜，事關進口稅率上升推高成本，恐重創企業投資和消費信心；通脹風險的增加亦會使聯儲局如履薄冰，推進減息時將更加瞻前顧後。

特朗普顯然把對等關稅視為美國「黃金時代」的重要拼圖，但科法斯質疑，他想扭轉的貿易逆差源於宏觀經濟因素，非進口關稅，勞動力成本和技能等窒礙本土製造業的結構性問題，並非加徵關稅就能解決。此外，上年美國關稅收入僅佔聯邦收入1.5%，關稅未必能夠實現特朗普創造稅收的圖謀。再者，新的關稅除了重創各國經濟，也可能招來交易夥伴報復，削弱美國的談判籌碼。

野村削華兩年出口預測

然而，不少分析指出，這場對等關稅「大龍鳳」主要是針對中國，尤其是中國被取消小額包裹的關稅豁免。野村首席中國經濟學家陸挺評論，華府對多個東盟國家也加徵高額對等關稅，或削弱中國企業把產能遷往東盟的誘因，也許無心插柳地穩定了中國在全球供應鏈的地位。然而，該行仍下調中國今、明兩年出口增長預測至負2%及1%，但基於當局的潛在刺激政府，暫把今年經濟增長預測維持4.5%。陸挺續稱，「以舊換新」的法力難以持久，提振消費最有效的做法是改革社會福利制度。

隨着中美新一輪貿易戰蔓延至香港，野村另一份香港利率交易策略報告提到，原本覺得香港利率是一個有利可圖的交易機會，DeepSeek觸發的人工智能(AI)投資主題會刺激股票交投和新股上市，繼而在銀行結餘低企的情況下進一步收緊流動性，可惜中美關稅大戰爆發令形勢逆轉。

當然，由於港匯仍在強方，遠未到金管局接貨(收緊港元流動性)的地步，意味港息暫時仍低，但該行提醒，一旦避險情激化，資金外流憂慮勢成現實。