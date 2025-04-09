陳樂怡：中資電訊股收息族可吼

美國落實對等關稅，加稅幅度超過預期，內地採取反制行動，美方威脅關稅進一步升級。相比之下，其他東南亞國家擺出讓步姿態，談判空間似乎較大。投資者需持續留意關稅戰局勢發展，大國之間的博弈為市場增添不明朗因素，短期波動風險仍大。

港股周一經歷史上單日最大跌幅，恐慌性拋售及斬倉加重沽壓，不排除出現短期技術性反彈。惟基本面仍然存在隱憂，內地經濟以至企業盈利預測面臨下行壓力，恒生指數或會打回原形，重返年初低位的18,671點。

與此同時，該公司經營現金流穩中有升，並制訂2026年指引分派比率達到75%以上，高派息政策為估值帶來下行保護。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率13.6倍，預測股息率5.4厘，向上阻力位睇6.3元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)